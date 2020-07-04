Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) son 24 saat içinde küresel koronavirüs vakalarında rekor artış olduğunu duyurdu. DSÖ verilerine göre son bir günde koronavirüs vakaları 212 bin 326 arttı.

ABD, Brezilya ve Hindistan vaka sayılarının en fazla yükseldiği üç ülke oldu. DSÖ verilerine göre yeni vakalarda günlük artış rekoru en son 28 Haziran'da 189 bin 007 olarak kaydedilmişti.

Dünya geneline sokağa çıkma ve karantina kısıtlamalarının hafifletildi, mağazalar, restoranlar ve işletmeler yeniden faaliyet geçti.

Günlük can kaybında ise büyük bir değişim olmadı, günlük yaklaşık 5.000 olarak kayda geçti. Reuters'a göre Cuma günü küresel koronavirüs vaka sayısı 11 milyonu aşmıştı.