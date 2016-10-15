T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Küresel ısınmayla mücadelede önemli adım

Ruanda’da yapılan İklim Zirvesi’nde küresel ısınmaya neden olan zararlı hidroflorokarbon gazının kullanımının durdurulması konusunda uzlaşma sağlandı.

15 Ekim 2016 14:19

Yaklaşık 200 ülkenin temsilcisi Ruanda'nın başkenti Kigali'de yapılan İklim Zirvesi'nde, iklim değişikliğine yol açan zararlı hidroflorokarbon gazının kullanımının durdurulması konusunda uzlaşmaya vardı. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, bu uzlaşmanın 2015'deki Paris İklim Zirvesi'nden bu yana elde edilen en büyük başarı olduğu belirtildi. Varılan uzlaşmada, buzdolabı ve klima gibi cihazlarda kullanılan zararlı hidroflorokarbon gazının kullanımının kademeli olarak durdurulması hedefleniyor.

Toplantıya katılan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, "bunun ileriye dönük çok önemli bir adım” olduğunu söyledi. Kerry, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma sayesinde küresel ısınmayı yarım derece azaltabileceğiz” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Enerji ve İklimden Sorumlu Üyesi Miguel Arias Canete de, bu uzlaşmanın "iklim açısından çok önemli bir zafer” olduğunu dile getirdi. Canete, böylece Paris İklim Zirvesi'nde alınan kararlar açısından somut bir adım atılmış olduğunu ifade etti.

Montreal Protokolü'nün genişletilmesi

Buzdolabı, klima gibi cihazlarda kullanılan hidroflorokarbon gazlarının, karbondioksitten yüz ile bin kat daha zararlı olduğu biliniyor. Bu nedenle çok sayıda ülke bu gazların kullanımının durdurulması için harekete geçmişti. Geçen temmuz ayında 25 ülke temsilcisinin Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaptığı toplantıda, bu gazların kullanımının durdurulması için Montreal Protokolü'nün genişletilmesi konusunda bir bildiri yayınlanmıştı.

1987 yılında yaklaşık 200 ülkenin katılımı ile imzalanan Montreal Protokolü ile buzdolabı, klima gibi cihazlarda kullanılan kloroflorokarbon gazlarını yasaklamıştı. Böylece ozon tabakasının incelmesinin durdurulması hedeflenmişti. Ancak bu zararlı gazın yerine kullanılan hidroflorokarbon gazının da başka olumsuz etkileri olduğu tespit edildi. Hidroflorokarbon, ozon tabakasında incelmeye yol açmıyor ancak küresel ısınmayı olumsuz yönde etkiliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW, JD/BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

RuandaZirvesiKigaliMilletlerProgramıParisABD Dışişleri Bakanı John KerryBBCBirliğiKomisyonu EnerjiSorumluMiguel Arias CaneteCaneteProtokolüBuzdolabıAvusturyaViyanaMontreal ProtokolüDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24