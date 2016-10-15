Küresel ısınmayla mücadelede önemli adım

Yaklaşık 200 ülkenin temsilcisi Ruanda'nın başkenti Kigali'de yapılan İklim Zirvesi'nde, iklim değişikliğine yol açan zararlı hidroflorokarbon gazının kullanımının durdurulması konusunda uzlaşmaya vardı. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, bu uzlaşmanın 2015'deki Paris İklim Zirvesi'nden bu yana elde edilen en büyük başarı olduğu belirtildi. Varılan uzlaşmada, buzdolabı ve klima gibi cihazlarda kullanılan zararlı hidroflorokarbon gazının kullanımının kademeli olarak durdurulması hedefleniyor.

Toplantıya katılan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, "bunun ileriye dönük çok önemli bir adım” olduğunu söyledi. Kerry, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma sayesinde küresel ısınmayı yarım derece azaltabileceğiz” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Enerji ve İklimden Sorumlu Üyesi Miguel Arias Canete de, bu uzlaşmanın "iklim açısından çok önemli bir zafer” olduğunu dile getirdi. Canete, böylece Paris İklim Zirvesi'nde alınan kararlar açısından somut bir adım atılmış olduğunu ifade etti.

Montreal Protokolü'nün genişletilmesi

Buzdolabı, klima gibi cihazlarda kullanılan hidroflorokarbon gazlarının, karbondioksitten yüz ile bin kat daha zararlı olduğu biliniyor. Bu nedenle çok sayıda ülke bu gazların kullanımının durdurulması için harekete geçmişti. Geçen temmuz ayında 25 ülke temsilcisinin Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaptığı toplantıda, bu gazların kullanımının durdurulması için Montreal Protokolü'nün genişletilmesi konusunda bir bildiri yayınlanmıştı.

1987 yılında yaklaşık 200 ülkenin katılımı ile imzalanan Montreal Protokolü ile buzdolabı, klima gibi cihazlarda kullanılan kloroflorokarbon gazlarını yasaklamıştı. Böylece ozon tabakasının incelmesinin durdurulması hedeflenmişti. Ancak bu zararlı gazın yerine kullanılan hidroflorokarbon gazının da başka olumsuz etkileri olduğu tespit edildi. Hidroflorokarbon, ozon tabakasında incelmeye yol açmıyor ancak küresel ısınmayı olumsuz yönde etkiliyor.

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dpa/DW, JD/BW