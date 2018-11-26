Küresel ısınmaya savaş açan Tesla soğukla baş edemedi

Özge DÜZGÜN, (DHA)- TESLA\'nın soğuk hava sorunu için güncellediği yazılım, Model 3 araçlarında daha fazla soruna neden oldu.

Tesla Motors’un kurucusu Elon Musk’ın küresel ısınmaya karşı verdiği yoğun savaş devam ederken, şirketin Model 3 araçlarının soğuk havalara karşı ne kadar kötü tasarlandığının tekrar tekrar ortaya çıkışı bu savaşla yoğun bir tezat oluşturuyor.

Kuzey Amerika’nın kuzey doğusunda soğuk hava koşulları yavaş yavaş etkisini gösterirken, şirketin 3. model araçlarında da ciddi sorunlar yaşanmaya başlandı. Sorunlar öyle boyutlardaki araç sahipleri araçlarına binemediklerinden, şarj portlarına erişemediklerinden yakınıyor. Bu kişiler arasında sıkı bir Tesla blogger’ı olan editör Frederic Lambert da var. Hatta Lambert yaşadığı sorunları esprili bir dille anlattığı bir de video hazırlamış. Lambert’ın 53 saniyelik videosunda soğuktan titreyen elleriyle aracının kapısını açamadığı görülüyor.

Gelen şikâyetleri araştıran şirket, bu sorunları çözmek için bir yazılım güncellemesi yayınladı. Araç sahiplerinin bildirdiği ana sorun, soğuk havadan dolayı kapı kollarının kullanımının aşırı zor hale gelmesi. Normalde araçların kapısı kolun bir tarafına bastırılarak açılıyor ancak soğuk havada donan kapı koluna bastırmak aracın arka penceresinin aşağı inmesine sebep oluyor. Donan kapı kolu yazılımsal bir sorun olmamasına rağmen araç penceresinin kendi başına açılması soğukla ilgili görünmüyor.

Tesla yayımladığı yazılım güncellenmesinde bu konuya ilişkin şöyle bir not düştü:

\'Pencere konumları ve şarj girişinin kilitlenme davranışları, soğuk hava için optimize edildi.\'

Kapıyı kapattıktan sonra aracın camının da tam olarak kapanmadığını öne süren Lambert”a göre bu durum otomobilin kabini ısıtmak için harcadığı enerji maliyeti açısından çok büyük bir dezavantaj yaratıyor. Güncellemeden sonra ise şarj girişi konusunda bir farklılık olmadığını belirten Lambert pencere sorununun da çizik yaratarak devam ettiğini kaydetti.