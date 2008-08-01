Küresel ısınmaya karşı ekolojik evler

Enerji gereksiniminin artması, su kaynaklarının azalması ve doğada giderek daha fazla atık birikmesi çağımızın en önemli sorunları arasında yer alıyor. Bu sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla son yıllarda çevre dostu evler yapılmaya başlandı. Bu evler öyle tasarlanıyor ki içlerinde yaşayanlar daha az elektrik ve su tüketiyorlar. Hatta daha az atık üretiyorlar.



Doğal çevreye uyumlu ürünler



Doğal çevreyi korumak konusunda üzerine düşeni yerine getirmeyi ilke edinen Habitat, dünyadaki ağaç tüketimini kontrol altında tutan FSC (Forest Stewardship Council) ve TFT (Tropical Forest Trust) ile işbirliği yapıyor.

Habitat’ta bulunan ahşap bahçe serisi mobilyalar, TFT ormanlarından elde edilen odunlarla üretilerek çevre konusuna verilen önem gözler önüne seriliyor. Habitat’ın havlu, bornoz ve nevresim takımları için kullanılan pamuğun yetiştirilme sürecinde, herhangi bir kimyasal madde kullanılmıyor. Enerji tasarruşu ampulleriyle ise enerji kayıplarının önlenmesini, doğru kullanımı ve tasarrufu sağlıyor. Ağaca ve doğaya verdiği önemi, müşterileri için hazırladığı katalogları geri dönüşümlü kâğıtlara basarak bir kez daha gözler önüne seriyor.





Tasarruflu armatürlerde devrim



Eca, su ve enerji tasarrufunda çığır açacak yepyeni çevre dostu armatür ve aksesuarlarını, Serel ise seramik sağlık gereçleri, küvet, banyo ve mutfak çözümlerini tüketiciyle buluşturuyor.

Dünyanın tek devlet destekli markalaşma programı Turquality’de, sektöründe ilk seçilen markaları olan Eca, ilk tasarruflu armatürü MIX2000 serisini 1999 yılında üretmişti ve Türkiye’de su tasarrufu kavramını ilk defa uygulayan firma oldu. Enerji tasarrufu sağlamasının yanı sıra standart armatürlerde dakikada 18 litre akan suyu 5 litreye düşüren Topaz serisi, literatüre pazarın en devrimci armatürü olarak geçti. Elmor Genel Müdürü Hakan Günderen, tüm zamanların en tasarruflu armatürlerini üreten Eca’nın, bugün 5 litre ile tasarruflu armatürlere yeni bir standart getirdiğini belirtiyor.



Ekonomik klozet



VitrA, Alman Standartları Enstitüsü LGA’dan dünyada ilk kez onay alan ve isteğe göre 2,5- 4 litre suyla çalışan ekonomik klozeti üretti. Yeni klozeti, ilk kez 9–13 Nisan tarihlerinde düzenlenen Unicera fuarında sergileyen VitrA, en çok tercih edilen üç koleksiyonunda standart olarak sunulan sistemin, kısa bir süre sonra tüm modellere uygulanacağını açıkladı. VitrA’nın yeni geliştirdiği klozeti kullanan 4 kişilik bir aile, yılda 45 ton daha az su harcayarak yüzde 69’a yakın tasarruf yapabiliyor. Ülkemizde halen kullanılan klozetlerin büyük çoğunluğu 9 litre suyla yıkama yaparken, VitrA, 2004 yılında klozetlerde kullanılan su miktarını 4,5 litreye düşürdü. Geçtiğimiz yıllarda ise rezervuarları, isteğe göre 3–6 litreyle işlem yapabilen şekle dönüştürdü.



Bacasız şömine



EcoSmart Fire, çevre dostu açık bir şöminedir. Bacasız olup yakıt tedariki için herhangi bir kurulum veya tesisat bağlantısı gerektirmemektedir ki bu da onu hemen hemen tüm mimari ortamlar için ideal yapmaktadır. Yenilenebilir modern bir enerji kaynağı olan Denatüre Etanol ile çalışmaktadır.



Denatüre Etanol, tamamen biyolojik ürünlerin bileşiminden oluşmaktadır ve böylelikle nötr ekolojik bir denge sağlamaktadı r. Etanolün yanması, ısı, su buharı ve karbondioksit yayımına neden olmaktadır. Denatüre Etanol de etanol gibi temiz bir biçimde yanmaktadır. Olağanüstü tasarı m esnekliğini ön plana çıkarması, EcoSmart’ın sadeliği ve tasarımının modüler yapısı, müşterilere önemli ölçüde çok yönlülük ve seçenek imkânı sunmaktadır.



Bambu lifinden özel tasarımlar



Günlük yaşam ürünlerinde yüksek kalitede, özgün renkli ürünleriyle pozitif yaşam alanları yaratan Chakra’nın yeni koleksiyonunda en dikkat çeken tema, hafiflik. Chakra’nın yeni koleksiyonunda öne çıkan bornozlar, yaz sezonuna özel, ağırlık olarak çok hafif tasarlandı.



Chakra markalı tüm havlular ve bornozlar, bambu liflerinden yapılıyor. Bambu lifleri, çok sık yıkanan havlu, bornoz gibi malzemelerin yıkandıkça yumuşamalarını, uzun ömürlü olmaları nı sağlıyor. Havlu ve bornozlar sıra dışı, sofistike tonlarıyla da dikkat çekiyor. Kullanılan renkler, Chakra koleksiyonlarına hâkim olan sakin tonların uzantısı. Beyaz, duman, mavi ve ekru renkleri, yaz için özel olarak üretilen koleksiyonun öne çıkan tonları...





Sağlıklı uyanmak isteyenlere



Her insanın hayatında iyi bir uykunun çok önemi vardır. Uzmanlara göre iyi bir uykunun insan hayatına birçok alanda pozitif etkileri vardır. Yeterli ve sağlıklı bir uykunun enerjimizi, algı lamamızı, düşünmemizi, performansımızı, yaratıcılığımızı, sağ- lığımızı ve insan ilişkilerimizi olumlu etkilediği bir gerçektir. Doğal lateks yatakta 70 yıldan beri dünya öncülerinden Dunlopillo, tutkuyla bağlanacağınız bir konfor sunuyor: Yoğun lateks kombinasyonu ile üretilen Dunlopillo Lateks Yatak, sağlığınıza her açıdan tam destek sağlıyor. Kauçuk ağacının öz sütünden elde edilen saf lateksten üretilen Dunlopillo yatakları konforda son noktayı simgeliyor. Dunlopillo yatakları, sağlıklı bir uykuya geçmeyi kolaylaştırıyor. Yatakta Dunlopillo konforunu arayanlar için orta yumuşak ve yumuşak çeşitleri ile farklı alternatifler bulunuyor. İyi uyuyup sağlıklı uyanmak isteyenler için Dunlopillo yatakları ideal bir seçim.



Su tasarrufu için



Yıllardır çevre dostu ürünlerin tanıtımını ve satışını yapan Profi-Chemicals, ürettiği Comfortt fotoselli musluk aparatı ile su tüketimini yüzde 70 oranında azaltıyor. Dünyanın tek, tesisatçı ya gerek duymaksızın uygulanabilen musluk monte patentine sahip bu cihaz, fiziksel temas olmaksızın suyun akışının kesilmesini sağlıyor. Tüm standart bataryalara başarıyla uygulanabilen Comfortt fotoselli su tasarruf aparatı, özellikle toplu kullanım alanlarında hijyen sağlamakta, ihtiyaç duyulan miktarda su akışına izin vermesiyle de su tasarrufu gerçekleştirmektedir.

