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Kültür-Sanat

Küresel ısınmaya karşı 55 ünlü şarkı söyledi

Dünyanın ünlü 55 isminin küresel ısınmaya dikkat çekmek için söylediği şarkıda İngilizlerin rock grubu Duran Duran'ın yer aldığı belirtildi.

16 Eylül 2009 03:00

Dünyanın ünlü 55 isminin küresel ısınmaya dikkat çekmek için söylediği şarkıda İngilizlerin rock grubu Duran Duran ile Almanların heavy metal grubu Scorpions’un da yer aldığı belirtildi.

Şarkının, iklim değişikliğinin tehlikesine dikkat çekmek için eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın öncülüğünde, Cenevre merkezli global insani forum tarafından organize edilen büyük medya kampanyasının bir parçası olduğu kaydedildi. Ünlülerin okuduğu şarkının orijinali ise Avusturalya’nın Midnight Oil’in 1980’lerde söylediği “Beds’r Burning” adlı parça olduğu bildirildi. İnternetten bedava indirilebilecek olan parçanın 1 Ekim’den itibaren de Paris’te piyasaya sürüleceği açıklandı.



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