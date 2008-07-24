Küresel ısınmaya karşı 10 öneri

TEKAM Müdürü Prof.Dr. Muammer Kaya doğalgaz, kömür, petrol ve mazot gibi fosil yakıtların yakılmasının atmosferdeki karbondioksit seviyesini yükselttiğini belirtti.



Karbondioksit ve sera gazının küresel ısınmanın en önemli nedenlerinden olduğunu kaydeden Prof.Dr. Kaya enerjinin daha akıllı ve verimli kullanılmasıyla küresel ısınmanın azalacağını vurguladı.



10 öneri



Prof.Dr. Muammer Kaya küresel ısınmayı azaltmada herkesin birşeyler yapabileceği söyledi. Kaya, küresel ısınmayı azaltmada herkesin yapması gereken ilk 10 şeyi şöyle sıraladı:



1- Azalt, tekrar kullan, geri dönüştür: Bir kere kullanılıp atılabilen ürünler yerine tekrar kullanılabilen ürünler seçerek atık miktarı azaltılabilir.



2- Daha Düşük Sıcaklık: Duvar, ve çatı izalasyonu, kapı ve pencere sızdırmazlığı ısıtma-soğutma maliyetini yüzde 25 azaltabilir.



3- Elektrik ampulünüzü tasarruflu ampulle değiştirin. 60 W ampul floresan lambayla değiştirildiğinde ampul ömrü boyunca 30 dolardan fazla tasarruf sağlanır. Floresan lambaların ömrü normal ampullerden 10 kat daha uzundur. Aynı zamanda 2/3 daha az enerji harcadığı gibi yüzde 70 daha az ısı üretir. ABD'de her ailenin bir normal ampulü floresan lamba ile değiştirdiğinde yılda 45 milyar kilogram sera gazı elimine edilmektedir. Bu da 7.5 milyon aracın trafikten alınmasına bedeldir.



4- Daha az ve daha akıllı araba kullanınız: Daha az araba kullanma daha az gaz emisyonu demektir. Hem benzin tasarrufu sağlanır hem de yürüyen ve bisiklete binen kişiler daha sağlıklı olur. Araba kullanırken arabanızın bakımlı olmasına dikkat ediniz. Araç lastiklerinizin havasının yeterli olması size aynı yakıtla yüzde 3 daha fazla yol yapmanıza neden olur. Her tasarruf edilen bir galon benzin hem bütçenize katkı yapar hem de atmosfere 10 kilogram daha az karbondioksit verilmesine neden olur.



5- Enerji verimliliği yüksek ürünler alınız: Araba ve elektrikli ev eşyası alırken enerji verimliliği yüksek (A sınıfı) olan ürünler alınız. Ev atıklarımızın yüzde 10 azaltılması yılda 600 kg karbondioksit tasarrufu sağlar.



6- Daha Az Sıcak Su Kullanınız: Su ısıtıcınızın sıcaklığını azaltınız. 5 yıldan daha eski ısıtıcıların izolasyonunu kontrol ediniz. Düşük akış duş kafaları yılda 175 kg karbondioksit tasarrufu sağlar. Çamaşırlarınızı daha düşük sıcaklıktaki suyla yıkayınız. Bir aile bu yolla yılda 250 kg karbondioksit tasarruf edebilir. Bulaşık makinanızı enerji-tasarruflu ayarda yıkayınız ve bulaşıkları havada kurutunuz, buharla kurutmayınız.



7- Gereksiz lambaları kapatın. Kullanmadığınız cihazları prize takılı tutmayın.



8- Ağaç dikin. Fotosentez esnasında ağaçlar ve diğer bitkiler karbondioksiti emer ve oksijen verirler.



9- Enerji kayıplarını belirleyiniz. Daha az enerji faturası ödemek için kaçakları önleyiniz.



10- Diğer kişileri enerji tasarrufuna özendirin.