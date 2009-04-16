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Bilim / Teknoloji

Küresel ısınmaya 'dur' denecek

Singapur'daki bilim insanları, küresel ısınmanın en büyük nedeni olan karbondioksidi biyoyakıta dönüştürmeyi başardı.

16 Nisan 2009 03:00

Singapur'daki bilim adamları, küresel ısınmanın en büyük nedeni olan karbondioksidi biyoyakıta dönüştüren yeni bir yöntem bulduklarını bildirdi.

Singapur'da devletin desteklediği Biyoenerji ve Nanoteknoloji Kurumu'nda çalışan bilim adamları, yeni yöntemle daha az enerji kullandıklarını belirterek, işlemlerinde zehirli olmayan organik katalizörleri etanol elde etmek için kullandıklarını kaydetti. Etanol sanayide biyoyakıt olarak kullanılıyor.

Bilim adamları, araştırmalarında N-Heterosiklik karbenler (NHCs: karbondioksit ile kimyasal reaksiyona giren bir organik katalizör) kullandıklarını vurgulayarak, NHCs'in dayanıklı olduğunu, NHCs ve karbondioksit arasındaki reaksiyonun, kuru havada ortalama koşullar altında meydana geldiğini belirtti.

Süreçte çok az miktarda katalizöre ihtiyaç duyulduğuna da dikkati çeken bilim adamları, yöntemlerinde hidrojen ve silisyum bileşimi olan hidrosilan da kullandıklarını ifade etti.

Bilim adamı Yugen Zang, hidrosilanın redüksiyon tepkimesinde karbondioksit ile bağ kuran hidrojeni sağladığını, karbondioksit redüksiyonunun oda sıcaklığında NHCs tarafından verimli olarak katalize olduğunu söyledi. Zang, etanolün karbondioksit reaksiyonu ürünlerinden kolaylıkla ele edilebileceğini de ifade etti.

Singapurlu bilim adamları, karbondioksiti daha kullanışlı ürünlere dönüştürmek için yapılan önceki denemelerin daha fazla enerji ve daha uzun süreli reaksiyon gerektirdiğinin altını çizdi.

Singapurlu bilim adamları, yöntemlerinin, fosil yakıtlardan her yıl dünyaya yayılan milyarlarca ton karbondioksidin nasıl depolanıp dönüştürüleceği ve iklim değişikliğiyle mücadelede kullanılıp kullanılmayacağı hakkında ise açıklama yapmadı.

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