Küresel ısınmaya çözüm önerisi: Güneş'i gölgeleyelim

Amerikalı bilim insanları küresel ısınmaya yeni bir çözüm önerisi getirdi. Harvard ve Yale Üniversitelerinden araştırmacılar, Dünya'nın atmosferine Güneş ışınlarını engelleyecek kimyasallar salarak küresel ısınmanın etkilerinin azaltılabileceğini gösterdi.

Sadece teorik olarak yürütülen çalışmalar, yılda yaklaşık 2,25 milyar dolara mâl olacak yöntem sayesinde dünya genelinde yükselen sıcaklıklara bir son verileceğini ortaya koydu.

Bilim insanlarının geliştirdiği hipotez kapsamında yeryüzünden yaklaşık 20 kilometre yukarıdaki stratosfer katmanına düzenli olarak sülfat tanecikleri sıkılması öneriliyor.

Küresel ısınmayı tetikleyen atmosferdeki gazların oranı rekor seviyede

Araştırmada henüz bu tekniği uygulayabilecek bir aracın var olmadığına, ancak bu iş için özel uçak benzeri araçların kolayca üretilebileceğine de değiniliyor.