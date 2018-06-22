'Küresel ısınmanın etkileri giderek artıyor': 2100'e kadar 100 bin kişi ölebilir

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileri giderek artıyor. Yapılan bir araştırmaya göre 1981 ile 2010 yılları arasında kıta Avrupası’nda her yıl ortalama 3 bin kişi aşırı sıcakların neden olduğu hastalıklardan yaşamını yitirdi. İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinatörü Serhat Yılmaz, “Böyle giderse 2100 yılı itibarıyla bu sayının 100 bine çıkacağı tahmin ediliyor” dedi.

20 ile 25 yılda bir sıcak hava dalgaları ile karşılaşılmasının doğal olduğunu ifade eden Yılmaz, “Artık günümüzde küresel iklim değişikliğinin de etkisi ile 3 - 5 yılda bir sıcak havaların neden olduğu olumsuzluklarla karşılaşıyoruz” diye konuştu.

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi’nin yayımladığı araştırmayı değerlendiren Yılmaz, “Durum Asya’da da farklı değil. Sadece 2015 yılında Hindistan’da sıcak hava koşulları nedeniyle 2 binden fazla kişi yaşamını yitirdi” ifadesini kullandı. Bu duruma neden olan unsurları çok uzak aramamak gerektiğini belirten Yılmaz konuşmasına şöyle devam etti:

“18 ülkeden 116 bilim insanının hazırladığı ‘2016’nın Aşırı Olaylarını İklim Perspektifinden Açıklama’ başlıklı raporda bu sıcak hava hareketlerinin iklim değişikliği nedeniyle gerçekleştiği ortaya konuluyor.