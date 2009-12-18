Küresel ısınmada Türkiye'de hangi bölgeler etkilenecek?

T24 - Birleşmiş Milletlere göre Türkiye iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor. Küresel ısınmadan en fazla Doğu Karadeniz ve Konya Ovası etkilenecek.



Tahminlere göre Türkiye'de yağışlar Ege ve Akdeniz kıyılarında azalacak, Karadeniz'de daha da artacak. Bir diğer tehlike ise kuraklık. Türkiye'de sıcaklık artışı, yüzyılın sonuna kadar 2 ila 3 santigrat derece olacak.

BBC Türkçe Kopenhag İklim Zirvesi dolayısıyla hazırladığı İklim Değişimi ve Türkiye dizisinde BBC Türkçe Servisinden Aylin Bozyap bu bölgeleri ziyaret etti ve Kopenhag'a giden süreçte Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeleki konumunu araştırdı.

İklim ve Türkiye'nin statüsü

Ortalama sıcaklıklarda kaydedilen artış, Dünyayı gelecekte bunun olumsuz sonuçlarına karşı harekete geçmeye sevketti.

Türkiye bu alandaki en etkili belge olan ve sanayileşmiş ülkelerin gaz salımlarına sınırlama getirmek için somut adımlar atmasını öngören Kyoto Protokolü'ne Ağustos 2009'da imza attı.

Yani imzalanmasından 12, yürürlüğe girmesinden 4 yıl sonra... Türkiye Kyoto için bağlayıcı adımlar atması istenen ülkelerden biri değildi.

Şimdi ise dünya yeni bir çerçeve oluşturma hedefi doğrultusunda çalışıyor ve bu kez Türkiye'nin de aralarında olduğu pek çok gelişmekte olan ülke için Kyoto'ya göre farklı bir düzenleme gerektiği konuşuluyor.

Türkiye hem sera gazı salımında hem de bunun etkilerine mağduriyet açısından gitgide öne çıkması olası bir ülke.

Kişi başına salımlar AB'nin altında ama hızlı gelişmeyle beraber gaz salımları da hızla artıyor.

Bu bölümde Türkiye'nin iklim değişimi ve mücadele çabalarındaki durumunu tartışıyoruz.



Hidroelektrik santraller



Türkiye'nin İklim Değişikliği Birinci Ulusal Bildirimi'ne göre geleceğe yönelik yapılan simülasyonlar, yağışların Ege ve Akdeniz kıyılarında azalacağını, Karadeniz'de daha da artacağını gösteriyor.

Türkiye'nin özellikle Kopenhag İklim Zirvesi'nde temiz enerji olarak gündeme getirdiği bir enerji şekli, hidro elektrik santraller ya da kısa adıyla HES projeleri...

Aynı zamanda bu bölgede sıklıkla yaşanan ve can kayıplarına yol açan su taşkınları ve selleri önleme yolunda da bir çözüm olarak sunuluyor.

Ancak son yıllarda sayıları hızla artan ve yenilerinin yapılması planlanan bu santraller, Doğu Karadeniz'de herkesi memnun etmişe benzemiyor.



Konya Ovası ve kuraklık



BM simülasyonlarına göre, Türkiye için ortalama sıcaklık artışı, yüzyılın sonuna kadar 2 ila 3 santigrat derece olacak.

Tahminlere göre Türkiye'yi en çok etkileyecek sorunlardan biri kuraklık...

Üstelik, su sıkıntısı, Türkiye'nin bir çok bölgesinde şimdiden kendisini hissettirmekte.

Başta tarım olmak üzere birçok sektörde hızla artan talep dolayısıyla da bu sıkıntı artmakta.



Özellikle 2007'de en sıcak yazı takiben görülen ciddi kuraklık, iç bölgelerde hala akıllarda. Özellikle de bir zamanlar Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda...

Son on yılda iklim değişikliğinin yanı sıra tarım sektöründeki bir takım yanlış uygulamalar sonucu onlarca göl kururken, bölge halkı ve doğal yaşam üzerinde çok ciddi etkileri oldu. Dizimizin üçüncü bölümünde Konya Ovası'nda bu etkileri gözlemliyoruz.

Türkiye'nin enerji seçenekleri

Türkiye iklim değişikliği ile mücadelede daha somut adımlar atabilmek için mali ve teknolojik mekanizmaların, fonların netleşmesini bekliyor.

Bu bölümde Türkiye'nin geliştirmeyi umduğu enerji proje ve hedeflerini ele alıyor, kurum ve kuruluşlara ne gibi görevler düştüğünü gözden geçiriyoruz. Bu konuda yerel düzeyde başlatılan inisiyatifleri ve eşgüdümüne dair formül önerilerini aktarıyoruz.

Ayrıca rüzgar, güneş ve nükleer gibi farklı kaynakları ve getirdiği olanakları tartışıyoruz.

