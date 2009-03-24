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Çevre

Küresel ısınma tersine dönüyor...

Son yıllarda küresel ısınma olarak adlandırılan iklim değişikliğinin tersine döndüğü ve dünyanın soğumaya başladığı belirtiliyor

24 Mart 2009 02:00

İklim bilimciler, son yıllarda 'küresel ısınma' olarak adlandırılan iklim değişikliğinin tersine döndüğünü ve dünyanın soğumaya başladığını belirtiyor.

Bir dönem Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA için de çalışmış olan klimatolog Roy Spencer, son 5 yılda küresel sıcaklık dğeerlerinin düşmeye başladığını söyledi.

Küresel ısınmanın bir sonucu olarak arttığı belirtilen büyük hortum ve tayfunlardan son 5 yılda Kuzey Amerika'da sadece bir tane görüldüğüne dikkati çeken uzmanlar, bu rakamın son 30 yılın en düşük değeri olduğunu vurguluyor.

Leibniz Deniz Bilimi Enstitüsü, Alman Max Planc Meteoroloji Enstitüsü ve Wisconsin Üniversitesi'nce yürütülen ayrı araştırmalarda da küresel ısınmanın gelecek 10 ila 20 yıl içerisinde azalacağı hatta sıcaklıkların düşmeye başlayacağı belirlendi.

Kutup ayıları çoğalıyor

Araştırmalarda dikkati çeken bir başka bulgu ise kutup ayılarının sayısının artması. Uzmanlar, küresel ısınma nedeniyle soyları tükenme tehdidiyle karşı karşıya kaldığı söylenen kutup ayılarının sayısının son 10 yılda 12 binden 15 bine çıktığını vurguluyor.

Uzmanların ortaya attığı bu yeni senaryo, akıllara 2004 yapımı 'Yarından Sonraki Gün' (Day After Tomorrow) adlı Hollywood yapımı filmi getiriyor.

Filmde küresel ısınmanın etkisiyle eriyen kutup buzullarının okyanus akıntılarını soğutmasıyla başlayan yeni bir 'buzul çağı'nın insanlık üzerindeki olası etkileri anlatılıyordu. (Gazeteport)

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