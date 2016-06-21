'Küresel ısınma tahıl üretimini tehdit ediyor'

Daha sıcak havalarla başa çıkabilecek yeni tohum çeşitleri bulunması çalışmalarının hızlandırılması için önlem alınmaması durumunda, iklim değişikliği nedeniyle dünya genelindeki tahıl rekoltesinin 10 yıl içinde düşebileceği belirtildi.

Biliminsanlarının yaptığı bir çalışmada sıcaklıkların, daha sıcak bir dünyayla başa çıkabilecek tahıl tohumu çeşitlerinin bulunmasından daha hızlı arttığı sonucuna varıldı.

Araştırmacılar, Afrika'da çiftçilerin yeni bir mısır çeşidi yetiştirmesinin 10 ila 30 yıl süreceğini belirtti.

Yeni türler ekilene kadar da mevcut türün, geliştirildiğinden daha sıcak bir ortamla karşılaşılacağı vurgulandı.

Nature Climate Change adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmada uzmanlar, sıcaklık artışının tahıl ekilmesi ve hasadı arasında geçen süreye etkilerini araştırdı.

Sıcaklık artışının ekim ve hasat arasındaki süreyi kısalttığı, bu nedenle de mevcut tohum türlerinin gelişecek zamanı bulamayacağı ve dolayısıyla tahıl rekoltesinin etkilenebileceği kaydedildi.

Bazı bölgelerde ekim ve hasat döngüsünün 2018 itibariyle önemli ölçüde kısalacağı, 2031 gibi de Afrika'da mısır tarımı yapan bölgelerin çoğunun etkileneceği belirtildi.

Araştırmanın başyazarı Leeeds Üniversitesi'nden Profesör Andy Challinor "Ekim ve hasat döngüsü tohumların tasarlandığı süreden daha kısa olacak. Yani tarlalara ekildiklerinde, sıcaklıklar anlamında tarihleri geçmiş olacak. Yeni mısır türlerinin çiftçiler tarafından ekilmesinden önce 10 ila 30 yıllık bir süre gerekiyor" dedi.

Uzmanlar tohum gelişiminin zamanın gerisinde kalmasına bir mevsimde ekilebilecek kısıtlı sayıda tahıl olması, hükümet onaylı testlerin yapılması gereği gibi çeşitli nedenler olduğunu söylüyor. Piyasaya erişim gibi sorunların da çiftçilerin yeni bir tohumu ekebilmesi için gereken süreyi uzatabildiği belirtiliyor.

Prof. Challinor tohum geliştirmeyi hızlandırmanın dışında, gelecekteki iklim koşullarıyla ilgili daha isabetli tahminler yapmanın da önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Challinor BBC'ye yaptığı açıklamada "Sıcaklıkların ne olacağını anlamak için iklim modellemelerini kullanabiliriz. Sonra da bu sıcaklıkları seralarda yeni tohum türleri yetiştirmeye çalışmakta kullanabiliriz. Bunu yapmaya çalışanlar var. Ancak çalışmamız bu çalışmaların gerçekten gerekli olduğunu kanıtlıyor" dedi.