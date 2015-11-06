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Çevre

"Küresel ısınma seks isteğini azaltıyor"

Dünya'da doğum oranları düşüyor

06 Kasım 2015 10:36

İklim ve çevre değişikliklerinin insan üzerindeki etkilerinden birisinin de cinsel isteği azalttığı ortaya çıktı. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre küresel ısınma seks yapma isteğini azaltarak doğurganlık oranını düşürüyor.

ABD’de Tulane Üniversitesi, California Santa Barbara Üniversitesi ve Central Florida Üniversitesi’nden araştırmacıların hazırladığı raporda, küresel ısınmanın insanlarda seks yapma isteğini azalttığı ve bunun da doğurganlık oranını düşürdüğü ifade edildi.

ABD’deki doğumların son 80 yılını inceleyen uzmanlar, hava sıcaklığının 26 derecenin üzerinde olduğu günlerden sonraki 9 ayda doğumların yüzde 0.4 oranında azaldığını tespit etti. 

Bu da bir yıl içinde 1165 daha az doğum anlamına geliyor. Raporda havaların serin olduğu zamanlarda girilen cinsel ilişki sonucu yaz aylarında doğan bebeklerin de sağlık sorunu yaşama oranının daha yüksek olduğu belirtildi, ancak bunun sebebi tam olarak açıklanamadı.

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