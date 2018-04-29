Küresel ısınma nedeniyle Avrupa’da ölümler 100 yıl içinde 50 katına çıkabilir

Küresel ısınmanın neden olduğu hava şartları kaynaklı ölümler, Avrupa'da bu yüzyılın sonunda yılda 150 bini aşabilir.

İtalyan Çevre Koruma ve Araştırma Entitüsü'nden Dr. Giovanni Forzieri liderliğinde, Avrupa Komisyonu'nun Ortak Araştırma Merkezi tarafından yapılan araştırmaya göre küresel iklim değişikliği nedeniyle 100 yıl içinde Avrupa'da hava durumundan kaynaklı ölümler 50 katına çıkabilir.

Lancet Gezegen Sağlığı dergisinde yayımlanan araştırmada, referans olarak alınan 1981-2010 yılları arasında Avrupa'da aşırı sıcaklık gibi hava koşulları nedeniyle yılda 3 bin ölüm gerçekleştiği belirlendi.

2100 yılı itibariyle ise bu sayının 152 bine ulaşabileceği hesaplandı.

Araştırmacılar, "Hava durumu kaynaklı hastalıkların 2100 yılı itibariyle Avrupa nüfusunun 3'te 2'sini etkileyeceğini belirledik" derken, bu oranın 1980-2010 döneminde yüzde 5 seviyesinde olduğuna dikkat çekti.

Araştırmada ayrıca kıyılarda gerçekleşen seller yüzünden yılda altı kişi olan ölümlerin yüzyılın sonunda yılda 233 kişiye yükselebileceği aktarıldı.

Araştırmacı Forzieri, 21'inci yüzyılda iklim değişikliğinin insan sağlığını en çok tehdit eden etmenlerin başında geldiğini söylüyor.

Forzieri aynı zamanda küresel ısınmanın etkileri bir şekilde azaltılmazsa 350 milyon Avrupalının zararlı iklim koşullarına maruz kalacağını belirtiyor.

Özellikle Güney Avrupa'da "uç seviyedeki hava durumuna bağlı erken ölümlerin" en büyük çevresel risk faktörü haline geleceği belirtildi.

Bu tehdidin başlıca sebebi, küresel iklim değişikliğinin yol açtığı sıcak hava dalgalarının görülme sıklığındaki artış olarak açıklandı.

Araştırmada Güney Avrupa başta olmak üzere iklim nedeniyle gerçekleşen ölümlerin yüzde 99'unun sıcak hava dalgası yüzünden olabileceği vurgulandı.

Araştırmacılar yorum bölümünde "Uygun önlemler alınmazsa küresel ısınma, Avrupa'da insanlara yönelik hava durumu bağlantılı tehditlerin yarattığı maliyetin gittikçe artmasına yol açabilir" dedi.

Araştırmacılar, küresel ısınma kaynaklı hava olaylarının bazı bölgelerde daha büyük insani hasara yol açmasına karşı yatırımlar yapılmasına öncelik verilmesi çağrısı yaptı.

Cuma günü ise ABD Birleşmiş Milletler'e 2015 Paris İklim Anlaşması'ndan çekildiğini ilk defa yazılı olarak haber verdi.

Anlaşma, fosil yakıtların kullanımının kısıtlanması ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasıyla, küresel sıcaklık artışının 1,5 ila 2 derecede kalması için ülkelerin çaba göstermesini öngörüyor.

Diğer yandan Avrupa Cuma günü itibariyle Lucifer ismini taşıyan sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi.

Özellikle İtalya ve Balkanlar'da etkisini hissettiren sıcak hava dalgası sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkmasına yol açtı.

Polonya, Romanya ve İtalya'da birer kişi olmak üzere en az üç kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.