"Küresel ısınma ne yaparsak yapalım devam edecek"

Yeni bir modelleme çalışmasına göre, insanlık sera gazı yaymayı bıraksa bile, dünya gelecek yüzyıllar boyunca ısınmaya ve okyanus suları metrelerce yükselmeye devam edecek.

Norveçli bilim insanlarının Nature Journal Scientific Reports’ta yayınladığı araştırmaya göre, küresel ısının doğal itici güçleri, ısı yakalama bulutları, donmuş toprakların çözülmesi ve deniz buzunun daralması karbon kirliliğini harekete geçiren etkenler arasında bulunuyor.

"İki senaryo var"

BI Norwegian Business School'da iklim stratejisi profesörü olan baş yazar Jorgen Randers, AFP'ye yaptığı açıklamalarda, "modellerimize göre, insanlık, sera gazı kesintilerini bir araç olarak kullanarak donmuş toprakların erimesini durduramazsa geri dönüşü olmayan bir noktaya gelecek" dedi. "Bu erime sürecini durdurmak istiyorsak, ek olarak bir şeyler yapmalıyız. Örneğin, karbondioksiti atmosferden çekip yeraltında saklamak ve dünyanın yüzeyini daha "parlak" hale getirmek. Bunu yapmanın diğer yolu ise milyarlarca ağaç dikmektir. Deneysel teknolojiler, karbondioksitin havadan emilmesinin mekanik olarak yapılabileceğini, ancak şu ana kadar gerekli ölçekte olmadığını göstermişti" dedi.

Randers ve meslektaşı Ulrich Goluke, 2500 yılına kadar iki senaryo öngördü : emisyonların anında durdurulması ve gezegeni ısındıran gazları 2100 yılına kadar kademeli olarak sıfıra azaltılması.

"Dünya ısınmaya devam edecek"

AFP'nin patlaştığı verilere göre dünya önümüzdeki 50 yıllık zaman diliminde yaklaşık 2.3 santigrat derece ısınacak. Bu veriler 2015 Paris Anlaşması’nda belirlenen hedefin yaklaşık yarım derece üstünde. BM'nin bilimsel danışma organı IPCC'nin projelerinde kullanılan daha sofistike modeller bile, atmosferden büyük miktarlarda karbondioksit çıkarılmadıkça, Paris iklim hedeflerine ulaşılamayacağını göstermektedir

Araştırmaya göre 2150'den itibaren, gezegenin yavaş yavaş tekrar ısınmaya başlamasına neden olan unsurlar ortaya çıkıp, ortalama sıcaklıkların önümüzdeki 350 yıl içinde bir dereceye kadar yükselip, deniz seviyeside en az üç metre yükselteceği düşünülüyor.

İkinci senaryoya göre ise dünya, medeniyet dokusunu çok hızlı zedeleyecek kadar ısınacak ve durum 2500 yılına kadar sürecek.