Küresel ısınma mola verdi

Oxford Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü, sonuçları “Nature Geoscience” adlı bilim dergisinde yayımlanan yeni araştırmaya göre, küresel ısınma beklenenden daha yavaş seyrediyor. Gelecek yıllarda küresel ısınmanın öngörüldüğü kadar yoğun şekilde gerçekleşmeyeceği sonucuna varan uzmanlar, gelecek 50 ila 100 yıl göz önünde bulundurularak yapılan radikal tahminlerin gerçekleşmesinin mümkün olmayacağı görüşünde. Küresel ısınmaya ilişkin bazı modeller, ortalama sıcaklığın üç dereceye kadar artabileceği öngörüsünde bulunuyordu.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, araştırmacılar, senelik ortalama sıcaklığın sanayileşme öncesi döneme kıyasla 0,9 ila 2 derece arasında daha fazla olmasını bekliyor. Buna kaynak olarak atmosferdeki karbondioksit miktarı gösteriliyor. Araştırmacılara göre, hava kirliliğinin şu anki hızında devam etmesi halinde, atmosferdeki karbondioksit miktarı yüzyılın ortalarında sanayileşmenin başladığı döneme kıyasla iki kat artmış olacak. Bu BM iklim uzmanlarının 2007 yılındaki tahminlerinin altında bir oran. Hükümetler ise küresel ısınmanın bir dereceyi aşmamasının önlenmesi için çalışıyor, zira bunun üzerinde bir sıcaklık artışının seller, aşırı sıcak dönemler gibi ciddi sonuçları olabileceği uyarısı yapılıyor.

Uzmanlar ayrıca, geçen yıllarda atmosferdeki sera gazı miktarının artmasına rağmen, küresel ısınmanın azaldığı tespitinde de bulundular. Uzmanlar bunu, okyanusların ısı çekmesi, güneş aktivitelerinin azalması ya da atmosferdeki kül bulutlarının güneş ışığını yansıtması ile açıklıyorlar.

Ancak uzmanlar küresel ısınmanın tahminlerin gerisinde kalacak olmasının alınan tedbirlerden vazgeçilmesi anlamına gelmemesi gerektiğini dile getiriyorlar. İngiliz Reading Üniversitesi'nden Richard Allan konuyla ilgili yorumunda, “Bu bizim sırtımızı arkaya yaslayabileceğimiz anlamına gelmemeli” değerlendirmesinde bulundu. Araştırmayı kaleme alan uzmanlardan Reko Knutti da, “Kısa dönemde ortalama sıcaklık tahmin edilenden yüzde 20 dolayında daha az artacak. Ancak uzun dönemde iki derece sınırının aşılmasını bekliyoruz” dedi.