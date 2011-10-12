Küresel ısınma Marmara Depremi'ni tetikleyebilir

T24 - Küresel ısınmanın Marmara bölgesinin de içinde bulunduğu Kuzey Anadolu Fayı'nı etkileyebileceği öne sürüldü.



BM tarafından kurulan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), küresel ısınmanın doğal felaketlerin üzerinde yarattığı etkilerin araştırılacağı özel bir birim kurulacağını açıkladı.

Riskli bölgeler arasında Türkiye'de bulunuyor!



Amerikan New Scientist bilim dergisi, Türkiye’yi de oldukça ilgilendiren konuyla ilgili bugüne dek gerçekleştirilen araştırmalardan oluşmuş özel bir dosya hazırladı. Buna göre küresel ısınma yeni deprem ve volkanlar oluşmasına neden olmuyor. Ancak küresel ısınma nedeniyle eriyen buz kütleleri yerkürede değişimlere neden olup zaten yaşanması beklenen sarsıntı ve volkanların tarihini erkene alıyor. Araştırmalar üzerindeki buz tabakası ne kadar büyükse fayın hareketinin o kadar yavaş olduğunu gösterdi. Eriyen buz kütleleri nedeniyle yükselen deniz seviyesi faylarda ve yerkürenin katmanlarında oluşan enerji ve stresi artırıyor. Buz kaybı kara parçası altında bulunan fayları ortaya çıkarıyor. Yükselen deniz seviyesi de kıyıya yakın olan ve bir deprem beklenen fay hatlarında gerginliği artırarak deprem zamanını erkene çekiyor. Bu durumun tehlike oluşturduğu bölgeler arasında Türkiye de gösterildi.

Örnek: Alaska



Kuzey Anadolu, ABD’deki San Andreas ve Y. Zelanda’daki Alpin fay hatlarında küresel ısınma nedeniyle depremin erken gerçekleşebileceği ifade ediliyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, önümüzdeki 100 yılda deniz seviyesinde görülecek artışın, erken depremlere yol açabileceğini bildirdi. Uzmanlar bu duruma örnek olarak Alaska’da yaşanan buz kaybının, 2003 ila 2006 arasında, bölgede yaşanan küçük çapta depremlerin sayısının artmasına neden olduğunu belirtiyor.