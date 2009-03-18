T24 LogoT24 Logo
Çevre

Küresel ısınma korkutucu tahmin

Uzmanlara göre, deniz ısısı 5 derece daha artarsa, Batı Antarktika buz tabakaları eriyecek, okyanus seviyeleri de 5 metre yükselecek

18 Mart 2009 02:00

Uzmanlar, deniz ısısının 5 derece artması halinde Batı Antarktika buz tabakalarının eriyebileceğini, bunun da okyanus seviyelerinin 5 metre yükselmesine neden olabileceğini belirtti.

Nature dergisinde yer alan araştırmaya göre, deniz düzeyinin binlerce yıl alacak böyle bir yükselmesinin ise birçok sahil şeridiyle kentin yanı sıra, düşük seviyedeki bazı Pasifik adalarını haritadan silebileceğine işaret edildi.

Derginin yarın yayınlanacak sayısında, Batı Antarktika buz tabakasının 3 ila 5 milyon yıl önce belirli aralıklarla eridiği ve bunun dünyada deniz seviyesini 5 metre yükselttiği belirtildi.

Nature'de yayınlanacak Pennsylvania Devlet Üniversitesi'nden David Pollard ile Massachusetts Üniversitesi'nden Robert DeConto'nun yaptığı araştırmada, okyanusların 5 derece ısınmasıyla Batı Antarktika buz tabakasının çökmeye başlayabileceği tahmini yer aldı. Pollard, çalışmalarını bilgisayar modeli üzerinde kurduklarını kaydetti.

Nature dergisinde yer alan Yeni Zelandalı araştırmacıların ilgili bir yazısında da Batı Antarktika'da daha önceki erimelerin dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle ilgili olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler İklim Paneli, küresel ısınmayla ilgili tahminlerini dünya atmosferik ısısının 2100'e kadar 1,8 ila 4 derece artacağı üzerine kuruyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24