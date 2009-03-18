Küresel ısınma korkutucu tahmin

Uzmanlar, deniz ısısının 5 derece artması halinde Batı Antarktika buz tabakalarının eriyebileceğini, bunun da okyanus seviyelerinin 5 metre yükselmesine neden olabileceğini belirtti.



Nature dergisinde yer alan araştırmaya göre, deniz düzeyinin binlerce yıl alacak böyle bir yükselmesinin ise birçok sahil şeridiyle kentin yanı sıra, düşük seviyedeki bazı Pasifik adalarını haritadan silebileceğine işaret edildi.



Derginin yarın yayınlanacak sayısında, Batı Antarktika buz tabakasının 3 ila 5 milyon yıl önce belirli aralıklarla eridiği ve bunun dünyada deniz seviyesini 5 metre yükselttiği belirtildi.



Nature'de yayınlanacak Pennsylvania Devlet Üniversitesi'nden David Pollard ile Massachusetts Üniversitesi'nden Robert DeConto'nun yaptığı araştırmada, okyanusların 5 derece ısınmasıyla Batı Antarktika buz tabakasının çökmeye başlayabileceği tahmini yer aldı. Pollard, çalışmalarını bilgisayar modeli üzerinde kurduklarını kaydetti.



Nature dergisinde yer alan Yeni Zelandalı araştırmacıların ilgili bir yazısında da Batı Antarktika'da daha önceki erimelerin dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle ilgili olduğu belirtildi.



Birleşmiş Milletler İklim Paneli, küresel ısınmayla ilgili tahminlerini dünya atmosferik ısısının 2100'e kadar 1,8 ila 4 derece artacağı üzerine kuruyor.

