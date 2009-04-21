Küresel ısınma keneleri erken ortaya çıkardı

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bilal Dik, küresel ısınma nedeniyle bu yıl kenelerin daha erken ortaya çıktığını belirtti.



Prof. Dr. Dik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, keneyle mücadelede önemli eksikler olduğunu, kene görülen yerlerde özellikle belediyelerin bilinçsizce ilaçlama yaptıklarını öne sürdü.



Bu ilaçlamaların, kenenin doğal düşmanları olan böcekleri de öldürebildiğini dile getiren Prof. Dr. Dik, bu nedenle, keneye karşı verilen mücadelede bilim adamlarının önerilerinin göz önünde bulundurularak, ilaçlama çalışmalarının yürütülmesi gerektiğini vurguladı.



Ancak bugüne kadar yapılan çalışmalarda, kene konusunda uzman bilim adamların görüşlerine yeteri kadar başvurulmadığını veya bilim adamlarının görüşlerinin yetirince dikkate alınmadığını savunan Prof. Dr. Dik, şunları kaydetti:



"Küresel ısınma nedeniyle bu yıl kenelerin daha erken ortaya çıktığı bir gerçek. Çünkü kene sıcağı sever. Örneğin geçtiğimiz yıllarda keneler mayıs ayında yoğun şekilde görülüyorsa, bu yıl havalar erken ısındığı için nisan ayında görülmeye başlandı. Bugün üzerinde en fazla durulan konu, kenelerin sayısının geçtiğimiz yıllara göre artıp artmadığı... Türkiye'de sistemli bir kene taraması yapılamadığı için, 'Önce ne kadar kene vardı, şimdi sayıları arttı mı?', bunu bilemiyoruz. Tek bildiğimiz şey, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Çevre ve Orman ile İçişleri Bakanlıklarının iyi bir ortak organizasyonla, bilim adamlarıyla birlikte kapsamlı bir keneyle mücadele programı uygulamaları gerektiğidir. Bu organizasyon maalesef bugüne kadar başlatılmadı."



Asıl tehlike kırsalda



Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü taşıyan kenelere karşı asıl duyarlı olması gereken kişilerin, tarım ve hayvancılıkla uğraşan kırsal kesimdekiler olduğunu dile getiren Prof. Dr. Dik, "Bu konuda özellikle duyarlı olması gereken hayvancıların çoğu, hayati riskle karşı karşıya olmalarına rağmen kenelere aldırış etmiyor. Bunun korkusunu yılda birkaç kez kırlara pikniğe giden kent insanı yaşıyor. Keneye karşı büyük riskle karşı karşıya olan kırsal kesim, bu ölümcül virüse ve kenelere karşı bilinçlendirilmelidir" diye konuştu.

