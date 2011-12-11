-Küresel ısınma için yol haritası DURBAN/BRÜKSEL (A.A) - 11.12.2011 - Güney Afrika'nın Durban kentinde düzenlenen ve hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcıların yer aldığı BM İklim Değişikliği Konferansı, küresel ısınmayla mücadele için tüm ülkeleri kapsayan ve 2020'de yürürlüğe girmesi amaçlanan bir anlaşmanın 2015'de tamamlanmasının öngörüldüğü bir yol haritasının belirlenmesiyle sona erdi. Bu anlaşmanın, Kyoto Protokolü'ndeki vaatlerle ilgili çalışmaların 2012'den sonra da devam etmesini sağladığı, bununla birlikte anlaşmanın, sera etkisi yaratan gazların salımının azaltılmasıyla ilgili ülkelerin verdiği taahhütlerin gözden geçirilmesini içermediği kaydedildi. Bu taahhütlerin, küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmak için yetersiz olduğu belirtiliyor. Konferansta ayrıca, gelişmekte olan ülkelere, iklim değişiklikleriyle başa çıkmaları için mali yardım yapılmasına yönelik yeşil fonların çalışma mekanizmasının uygulanması da kabul edildi. Avrupa Komisyonunun iklimden sorumlu komiseri Connie Hedegaard, Durban'daki görüşmelerde "tarihi bir başarı" sağlandığını söyleyerek, "AB'nin stratejisinin işlediğini" kaydetti. ABD'nin iklimden sorumlu temsilcisi Todd Stern de meselenin iyi bir şekilde sona erdiğini ve "ilk kez gelişmekte olan ülkelerin iklim konusundaki yasal bir anlaşmaya bağlı olmayı kabul ettiklerini göreceklerini" söyledi. Greenpeace Africa'nın açıklamasında ise "kirletenlerin kazandığı, halkın kaybettiği" ifade edildi.