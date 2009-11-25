Küresel ısınma hızlanıyor

T24- Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenecek İklim Zirvesi için 26 bilim adamı tarafından hazırlanan ve zirveye temel oluşturulacak yeni iklim raporunda, dünya ikliminin bugüne kadar tahmin edilenden çok daha hızlı ve çok daha etkili şekilde değiştiği bildirildi.

Alman "Die Welt" gazetesinin internet sayfasında yer alan haberde, BM İklim Konseyi'nin (IPCC) 2007 yılı raporunu tamamlayıcı nitelikte olan yeni rapora göre, Grönland ve Antarktika'daki buzullar tahminlerden çok daha hızlı bir şekilde eriyor ve ortalama sıcaklığın çok kısa bir zaman içinde 7 derece artması bekleniyor.

Buzulların erime hızının, daha önce hazırlanan raporlarda büyük ölçüde yanlış hesaplanmış olduğuna dikkat çekilen yeni raporda, Antarktika'da 2007, 2008 ve 2009 yıllarının yaz mevsimindeki erime hızına işaret edildi.

Raporda, Antarktika'da erime hızının, simülasyonlarda hesaplanan ve BM'nin son olarak 2007 yılında hazırladığı Dünya İklim Raporunda belirtilen ortalama hızdan yaklaşık yüzde 40 daha fazla olduğunun saptandığı vurgulandı.

Yeni raporu hazırlayan Alman iklim araştırmacılarından Prof. Stefan Rahmstorf, geçen yüz yıl içinde, dünyadaki deniz seviyesinin 20 santimetre yükseldiğine dikkat çekerek, sadece geçen 15 yıl içinde bile yükselişin 5 ya da 6 santimetre olduğunun altını çizdi. Rahmstorf, bu artışın 2100 yılında 1 metreye ulaşması durumunda çok sayıda adanın ve sahil kentinin sular altında kalabileceği uyarısında bulundu.

Rahmstorf, su seviyesinin 20 santimetre yükselmesi durumunda bile, bunun bir felaket olacağını belirtirken, diğer iklim araştırmacıları da, buzulların erimesi durumunda artan suyun güneş ışığını daha fazla emeceğine, bunun da dünyadaki ısının artmasına yol açacağına dikkat çekti.