Küresel ısınma hamsiyi de etkiledi

Yaprak KOÇER/ORDU, (DHA)- ORDU Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Naciye Erdoğan Sağlam, \"Aşırı avcılık baskısı ile birlikte küresel ısınmanın balıkçılığa etkileri son yıllarda hissedilir hale gelmiştir. Örneğin su sıcaklıklarına bağlı olarak sürü oluşturan hamsi balıklarının kar yağışının olmayışı ve su sıcaklığının 16-17 derecelere düşmemesi nedeniyle kıyılarımıza gelişi gecikmiş veya sürü oluşturamamışlardır \" dedi.

Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Naciye Erdoğan Sağlam, küresel ısınmanın denizlerdeki etkisi ile ilgili bilgi verdi. Yrd. Doç. Dr. küresel ısınmanın neden olduğu yağış düzensizliklerinin, balıkçılık kaynağı olarak kullanılan birçok nehrin ve gölün kurumasına, dolayısıyla habitat, kayıplarına neden olduğunu söyleyerek, \"Bazı hallerde aşırı yağışlar ve taşkınlar nedeniyle göl ve nehirlerde avlanabilecek balık stoklarında kayıplar meydana gelmiştir. Balıkların göçleri etkilenmiş, daha önceki dönemlerde alıştıkları ortamları kaybettiklerinden alabalıklar başta olmak üzere üreme potansiyellerini kaybetmişlerdir. Örneğin su sıcaklıklarına bağlı olarak sürü oluşturan hamsi balıklarının kar yağışının olmayışı ve su sıcaklığının 16-17 derecelere düşmemesi nedeniyle kıyılarımıza gelişi gecikmiş veya sürü oluşturamamışlardır. Bu da gırgır yöntemiyle avlanan hamsi üretimini olumsuz yönde etkilemiştir. Su sıcaklığının yükselmesi ile birlikte hamsinin göç davranışı ve yollarında değişmeler beklenmelidir. Beslenmek üzere kıyılarımıza gelen hamsi sürüleri, kuzey Karadeniz sularının ısınması ve besin üretiminin artması ile birlikte daha ısınmış güney Karadeniz yerine kuzey sularında kalmayı tercih edebileceklerdir. Bu da balık üretiminin yüzde 80\'ini sağlayan kaynağın ortadan kalkacağı anlamına gelmektedir\" dedi.

\'KÜRESEL ÖNLEM ALINMALI\'

Deniz ve iç suların biyoçeşitliliğinin durumdan etkilendiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Naciye Erdoğan Sağlam, \"Akdeniz\'de lesepsiyen türlerin sayısı artmış, Akdeniz\'den Karadeniz\'e geçen bazı türler artmış ve bunların etkileri nedeniyle Karadeniz\'deki bazı türler neredeyse yok olmuş, diğer bazıları da üretim düşüklükleri göstermiştir. Taraklı medüz, deniz salyangozu gibi. Aşırı avcılık baskısı ile birlikte küresel ısınmanın balıkçılığa etkileri son yıllarda hissedilir hale gelmiştir. Göl sularının ısınması, yeşil alg patlamalarının daha sık görülmesine neden olmuştur. Dünya ekosistemini etkileyen küresel ısınmaya karşı küresel önlemlerin alınması zorunludur. Bu kapsamda bireyler, yerel yönetimler, hükümetler ve çevre konularında çalışan sivil toplum örgütlerinin her birine ayrı ayrı önemli görevler düşmektedir\" dedi.



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