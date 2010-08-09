-KÜRESEL ISINMA, ERKEK TİMSAH SAYISINI ARTTIRIYOR SAN JOSE (A.A) - 08.08.2010 - Küresel ısınmanın, Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da dişi timsahtan çok erkek timsahın doğmasına yol açtığı bildirildi. Bugün yerel basın tarafından yayımlanan bir araştırma, küresel ısınmadan dolayı, ülkenin nehirlerinde daha çok erkek timsahın dünyaya geldiğini ve bu gelişmenin gelecek 20 yıl içinde oradaki timsah türü için tehlike teşkil edeceğini belirtiyor. Araştırmanın bir bölümünü yayımlayan La Nacion adlı gazete, küresel ısınmanın hava sıcaklığını artırdığını, güneş ışınlarının bir kesintiye uğramadan doğrudan timsah yuvalarına çarptığını, bu durumun da timsah yuvalarını etkilediğini ifade etti. Kosta Rikalı biyolog Juan Rafael Bolanos tarafından yürütülen araştırmaya göre, timsahlarda, kuluçka döneminde yuvanın sıcaklığı, doğacak olan yavru timsahın cinsiyetini belirliyor. Araştırmaya göre, yuvanın sıcaklığı 28 derece ise dişi timsah, 32 derece Celsius'u buluyorsa, erkek timsah doğuyor. Araştırmanın, Kosta Rika'nın kuzey pasifik bölgesinde bulunan 12 nehirde yaşayan timsah nüfusu üzerinde yapıldığını belirten Bolanos, sözkonusu bölgede normal şartlarda her bir erkek timsaha karşı 3 dişi timsah doğarken, hava sıcaklığının yükselmesiyle bir dişi timsaha 5 erkek timsahın doğmaya başladığının tespit edildiğini açıkladı. Araştırmaya göre, Kosta Rika'nın kuzey pasifik bölgesinde yaşayan Crocodylus acutus adlı Amerikan timsahlarının erkekleştiği doğrulanırsa, bu tür timsah nüfusu gelecek 20 yıl içinde yok olmaya başlayacak. Bolanos, "Bu durum timsahların tamamiyle yok olacağı anlamına gelmiyor, ama nehirde sadece 3 tane dişi timsah kalabilir ve timsah nüfusu bugünkü nüfusun sadece 10'da birini teşkil eder" dedi. Juan Rafael Bolanos, araştırmasının sonuçlarını tam olarak 2011'de yayımlamayı düşündüğünü söyledi.