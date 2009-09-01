Küresel ısınma Dünya Haritası'nda değişime yol açtı

Küresel ısınmanın genişleyen etkileri son dünya haritasında açıkça ortaya çıktı. Haritacılar kıyı çizgilerini yeniden çizip arazi tiplerini tekrar sınıflandırmak zorunda kaldılar.Haritacılar suçlunun yanlış planlanan sulama projeleri ve iklim değişimi olduğunu belirtiyorlar.Asya'da bulunan Aral denizi'nin son 40 yıl içinde dörtte üç oranında kuruduğuna ve Çad gölünün 1963 ölçümünden bu yana yüzde 95 oranında küçüldüğüne dikkat çekiliyor.Lut Gölü'nün seviyesi ise 50 yıl önce ile karşılaştırıldığında 25 metre düşüş gösterdi.Amerika'daki Rio Grande ve Colorado'dan geçen nehirlerin bir bölümü, Orta Doğu'daki Dicle Nehri ve Çin'de bulunan Sarı Nehir ise her geçen yaz biraz daha kurumakta.İklim değişiminin sonucu olarak özellikle Bangladeş'te yağışların artması ve deniz suyunun yükselmesi ile okyanusa doğru toprak kaybını gerçekleştirdi.Bu da Pasifik'te Tuvalu gibi deniz seviyesinin altında olan adaların gelecek yıllarda yükselen suların altında kalarak haritadan silineceği ve içinde yaşayan halkın iklim mültecileri olacağı yönünde korku yaratıyor.Haritacılar denizin her yıl iç kısımlara 3 metre ilerlediği Alaska'daki Shishmaref kasabasını mercek altında tutuyorlar.Haritacılar esas korkularının öngörülen çevresel felaketlerin gerçekleşmesi durumunda yakın gelecekte belli başlı coğrafi tamamen ortadan kalkması olduğunu belirtiyor.Bilim adamları küresel ısınma yüzünden dünyanın daha hızlı döndüğünü açıkladı.Merkezi Hamburg'da bulunan Max Planck Enstitüsü'nden Jeofizik uzmanı Felix Landerer ve ekibi küresel ısınmanın yol açtığı ısı ile dünyadaki suların ısınıp genleştiğini dolayısıyla da su seviyesinin arttığını belirterek bu genleşmenin dünyadaki su dağılımına ne gibi bir etkide bulunacağını anlatmak için bir model geliştirdi.Bu model üzerinden açıklamada bulunan Felix Landerer; dünyanın kendi etrafındaki normal dönüş hızının 23 saat 56 dakika sürdüğünü fakat dönüş hızının küresel ısınmaya bağlı olarak 200 yıl içinde 0.12 mil daha hızlı olacağını söyledi. Zaman içinde dünyanın dönüş eksenine yakın olan kutuplardaki yoğunlaşan kütlenin dünyanın daha hızlı dönmesine neden olacağını belirten Landerer şunları söyledi: 'Kollarınızın vücudunuza yapışık olduğunu ve bu halde döndüğünüzü düşünün. Bir de kollarınız açık bir şekilde döndüğünüzü. İlk pozisyondaki dönüşünüz çok daha hızlı olacaktır.Küresel ısınmanın genişleyen etkileri son dünya haritasında açıkça ortaya çıktı.