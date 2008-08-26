Küresel ısınma balinalara yaramadı

Japon bilim adamlarının yaptığı araştırma, balinaların, muhtemelen küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği nedeniyle son 20 yılda zayıfladığını gösterdi. Japon bilim adamlarının, ülkede uygulanan tartışmalı balina avından edinilen veriler doğrultusunda yaptığı araştırma, 1980'lerin sonundan bu yana Antarktika çevresinde avlanan 4500'den fazla balinadan alınan ölçülerin, hayvanların önemli ölçüde yağ kaybettiklerini ve endişe verici biçimde zayıfladıklarını gösterdiğini ortaya koydu.



Araştırmanın, küresel ısınmanın, gıda sıkıntısı yaşayan balinalara zarar verebileceği yönündeki ilk kanıtı sunduğu belirtildi. Japon ekibin verileri incelemesine yardımcı olan Norveçli balina uzmanı Lars Walloe da, "Bu, yağ miktarında önemli bir değişiklik ve sürmesi halinde balinaların hayatta kalması zorlaşabilir. Ekosistemde bazı büyük değişimler olduğunu gösteriyor" açıklamasını yaptı.



Araştırma çerçevesinde, 1988 ve 2005 yılları arasında avlanan 4689 balinanın yağ kalınlığı ve toplam yağ ağırlıklarıyla ilgili verilerin incelendiği, bu süre içinde balinaların yağ kalınlığıyla toplam yağ ağırlıklarının yüzde 9 oranında azaldığının, hayvanların bel çevrelerinin ölçüsünün yüzde 4 oranında inceldiğinin görüldüğü kaydedildi. Balinalar, ihtiyaçları olan enerjiyi ve soğuk sulardaki yalıtımı kalın yağ tabalarından sağlıyorlar.



Çevreciler ise araştırmanın sonuçlarının geçen ay Polar Biology dergisinin internet sitesinde yayımlanmasını, bilimsel balina avcılığına saygınlık kazandırabileceği ve Japonya'nın balina avlama çabalarını destekleyebileceği endişesiyle eleştirerek, araştırmanın bilimsel yayın organlarında yer almasının etik olmadığını savundular. Japonya'nın JARPA adıyla bilinen bilimsel balina avcılık programı, ticari amaçlı balina avcılığına getirilen moratoryumdan sonra 1987 yılında başlamıştı.

