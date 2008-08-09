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Sağlık

Küresel ısınma, alerjiyi tetikliyor

Küresel ısınma ve atmosferde karbondioksit oranındaki artışın, alerjik rahatsızlıkları tetiklediği belirtildi.

09 Ağustos 2008 03:00

Küresel ısınma ve atmosferde karbondioksit oranındaki artışın, alerjik rahatsızlıkları tetiklediği belirtildi.

Newsweek dergisinin "Kaşınmaya ve Hapşırmaya Hazır Olun" başlıklı haberine göre, küresel ısınma ve atmosferdeki karbondioksit oranı artışı, alerjiyi tetikleyen birçok bitkinin ve kimi böceklerin artmasına sebep oluyor.

ABD Tarım Bakanlığı Ürün Ekme Sistemleri ve Küresel Değişim Laboratuvarından ekoloji uzmanı Lewis Ziska'nın bilimsel araştırmalarla desteklediği senaryosu şöyle: "Küresel ısınma ve yanan fosil yakıtlarının sebep olduğu karbondioksit artışı, saman nezlesini tetikleyen bitki olarak bilinen ambrosia otunun artmasına yol açacak.

Artan ve daha çok büyüyen ambrosia otları ise, daha çok polen üretecek ve bu polen daha alerjen olacak. Artan karbondioksit oranı özellikle bahar aylarında alerjileri tetikleyen ağaç polenlerini de çoğaltacak. Diğer yandan, artan karbondioksidin küf ve mantarın da daha çok üremesine sebep olabileceği belirtiliyor.

Mantar ve küf de hava kalitesini olumsuz etkileyen unsurlar olarak tanımlanıyor. Duke Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma da karbondioksit artışının kaşıntı ve göz yaşarmasını tetikleyen zehirli sarmaşıkların yayılmasına sebep olduğunu ortaya koyuyor. Alaska'da yapılan bir araştırma ise, alerjik bünyeleri tehdit eden diğer bir unsura, "sokan böceklerdeki artış"a dikkati çekiyor.

Bu çerçevede Alaska bölgesinde arı türündeki böceklerin oranında sekiz yılda yüzde 600 oranında artış görüldüğünün altı çiziliyor.

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