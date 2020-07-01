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Çevre

Küresel ısınma 6 bin 500 yıllık soğumayı tersine çevirdi

01 Temmuz 2020 23:01

ABD'li bilim insanları, son 150 yılda meydana gelen küresel ısınma nedeniyle, gezegenden altı bin yıldan fazla bir süredir gerçekleşen soğumanın tersine döndüğünü ve sıcaklıkların son 125 bin yıldır görülmeyen seviyelere yükselebileceğini belirtti.

ABD'deki Kuzey Arizona Üniversitesi'nden bilim insanları tarih öncesi iklimi modellemek için fosiller, göl tortuları ve buzul örneklerinden yararlandı.

NTV'nin haberine göre, araştırmanın yöneticisi Profesör Michael Erb, Dünya'nın soğumasının yavaş ve düzenli bir döngü içinde içinde meydana geldiğini, ancak son yüzyıldaki sıcaklık artışının aniden ve öngörülemez bir biçimde artmaya devam ettiğini kaydetti.

"Sanayi devrimi başladığında sıcaklıklar yükselmeye başladı. Özellikle son 10 yılda dünyanın çeşitli bölgelerinde rekor sıcaklıklar görmeye başladık ve sıcaklıkların daha artacağını düşünüyoruz" diyen Erb, küresel ısınmanın temel nedeninin atmosferdeki sera gazı emisyonlarının artması olduğuna dikkat çekti. 

"125 bin yıl önce görülmeyen rekor sıcaklıkla karşılaşabiliriz"

Profesör Erb, "Gelecekteki iklimimiz büyük ölçüde insan faktörlerine, özellikle de sera gazlarının birikmesine bağlı olacak. Ancak, gelecek insan faktörlerinin yanı sıra doğal faktörlerden de etkilenecek. İklim değişikliğinin geleceğe yönelik tahminleri hem antropojenik hem de doğal faktörlerin daha iyi hesaplanmasıyla geliştirilebilecek. Eğer doğadaki karbon ve sera gazı emisyonu konusunda önlem alınmaz ve gezegen bu şekilde ısınmaya devam ederse, Dünya'nın 125 bin yıl önce gördüğü rekor sıcaklıklarla yakın bir gelecekte tekrar karşılaşabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Bilim insanlarına göre Dünya'nın jeolojik geçmişi içinde beş büyük buzullaşma dönemi yaşandı. Bunlar; sırasıyla Huronian (Erken proterozoyik), Cryogenian (Geç proterozoyik), Geç Ordovisiyen (Sahra), Geç Karbonifer (Karoo) ve son olarak Kuvaterner döneminden oluşuyor. Bu dönemler, binlerce yıllık küresel ortalama sıcaklığın jeolojik bir aralığını oluşturuyor.

Sibirya alarm veriyor

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerinde seyrediyor. Geçen hafta 67,5 kuzey enleminde yer alan Verkhoyanks kasabasında hafta sonu sıcaklık 38 santigrat) dereceye ulaştı. Yakutsk'da ise Haziran ayı ortalama sıcaklığı 9 derece olmasına rağmen dün termometreler 38 derecenin üzerine çıktı.

Nature Research's Scientific Data dergisinde yer alan araştırmada, bilim insanları küresel iklimdeki değişimleri tanımlamak için son 12 bin yılda meydana gelen iklim olaylarını haritalandırdı. Söz konusu çalışmaya ABD Ulusal Bilim Fonu tarafından 1,2 milyon dolarlık bütçe ayrıldığı belirtildi.

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