Küresel ısınma 6 bin 500 yıllık soğumayı tersine çevirdi

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerinde seyrediyor. Geçen hafta 67,5 kuzey enleminde yer alan Verkhoyanks kasabasında hafta sonu sıcaklık 38 santigrat) dereceye ulaştı. Yakutsk'da ise Haziran ayı ortalama sıcaklığı 9 derece olmasına rağmen dün termometreler 38 derecenin üzerine çıktı.
Nature Research's Scientific Data dergisinde yer alan araştırmada, bilim insanları küresel iklimdeki değişimleri tanımlamak için son 12 bin yılda meydana gelen iklim olaylarını haritalandırdı. Söz konusu çalışmaya ABD Ulusal Bilim Fonu tarafından 1,2 milyon dolarlık bütçe ayrıldığı belirtildi.