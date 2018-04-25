T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Küresel ham çelik üretimi Mart'ta yüzde 4.0 arttı

İstanbul, 25 Nisan (DHA) - Küresel ham çelik üretimi Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4

25 Nisan 2018 15:38

İstanbul, 25 Nisan (DHA) - Küresel ham çelik üretimi Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.0 artışla 148.3 milyon tona, yılın ilk 3 ayında da, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.1 artışla 426.6 milyon tona yükseldi.
WorldSteel verilerine göre, Türkiye\'nin Mart ayı sıvı çelik üretimi yüzde 7.6 artışla 3.37 milyon tona, ilk üç aylık üretimi de yüzde 7.9 artışla 9.54 milyon tona çıktı. Ham çelik üretiminde Mart ayı kapasite kullanım oranı, aylık bazda göre yüzde 0.9, yıllık bazda da yüzde 2.2 artışla yüzde 74.5\'e yükseldi.
Küresel çelik üretiminin yaklaşık yüzde 85\'ini temsil eden WorldSteel verilerine göre;
- Dünyanın en büyük üreticisi olan Çin\'in ham çelik üretimi yüzde 4.5 artışla 73.98 milyon tona,
- Japonya\'nın ham çelik üretimi yüzde 2.2 artışla 9.08 milyon tona,
- Hindistan\'ın ham çelik üretimi yüzde 5.3 artışla 9.23 milyon tona,
- Avrupa\'nın en büyük üreticisi Almanya\'da üretim yüzde 0.6 artışla 3.9 milyon tona,
- ABD\'nin üretimi yüzde 5.3 artışla 7.26 milyon tona,
- Brezilya\'nın üretimi yüzde 7.6 artışla 3.07 milyon tona yükszelirken,
- Rusya\'nın üretimi yüzde 10.0 düşüşle 5.7 milyon tona geriledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nisan DHAKüreselMartWorldSteelTürkiye MartHamDünyanınJaponyaHindistanAvrupaAlmanyaABDBrezilyaRusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24