Küresel gıda fiyatları 10 yılın zirvesinde

Küresel gıda fiyatları ağustosun ardından eylülde de artış gösterdi. Tahıl ve bitkisel yağlar artışta başı çekti. Gıda fiyatları eylül ayında yıllık bazda yüzde 32.8 yükseliş kaydetti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen ve tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi ağustos ayındaki revize 128.5 seviyesinden eylül ayında 130'a çıktı.

Dünya'nın aktardığına göre Endeks, Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesini görerek 10 yılın zirvesine çıktı. Ağustosta gıda fiyatları endeksi 127.4 olarak açıklanmıştı.

Buğdayda yıllık artış yüzde 41 oldu

FAO Tahıl Fiyat Endeksi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2 artış kaydetti. Güçlü talebe karşın ihracat olanaklarının daralması artışta etkili oldu.

Buğday fiyatları aylık bazda yüzde 4'e yakın artarken, bir önceki yıla göre yüzde 41 yükseldi. Eylül ayında pirinç fiyatları yükseliş kaydetti. Mısır fiyatları ise aylık bazda ortalama yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 38 yükseldi.

FAO ayrıca küresel tahıl üretimi beklentisini de 2.788 milyar ton seviyesinden 2.800 milyar ton seviyesine yükseltti.

Kuruluş, 2021 yılı tahıl hasadı beklentisinin rekor seviyede mahsul alınacağına işaret etse de, küresel talebe ilişkin beklentinin altında kalacağını ve bunun tahıl stoklarında düşüşe yol açacağını açıkladı.

Tarımsal emtia fiyatları geçen yıl hasatta yaşanan aksaklıklar ve Çin'den gelen talebin yüksek olması sebebiyle ciddi şekilde yükselmişti.