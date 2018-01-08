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Ekonomi

Küresel gelişmelerle dolar ve euro düştü, Borsa yükseldi

İstanbul, 8 Ocak (DHA) - Küresel piyasalarda artan risk iştahıyla hisse senedi ve gelişen piyasalar yönelime bağlı olarak gerileyen dolar 3

08 Ocak 2018 13:14

İstanbul, 8 Ocak (DHA) - Küresel piyasalarda artan risk iştahıyla hisse senedi ve gelişen piyasalar yönelime bağlı olarak gerileyen dolar 3.75 liranın, euro da 4.50 liranın altına inerken, Borsa İstanbul Endeksi haftaya yüzde 0.75 artışla başladı.
ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) 2018 yılı faiz artırım planlarında birdeğişiklik yapılmamasına karşın, artan küresel risk iştahıyla dolardan çıkışların artması ABD para birimini zayıflattı. Küresel piyasalarda altı güçlü para birimi (euro, Japon yeni, Kanada doları, sterlin, İsveç kronu ve İsviçre frangı) karşısında gerileyen dolar 3.7413 liraya, euro da parite etkisiyle 4.4945 liraya indi.
Borsa İstanbul Endeksi de, küresel hisse senedi piyasalarındaki yükselişin etkisiyle yeni haftaya yüzde 0.75 artışla 117 bin 514 puana yükseldi. Açılıştan sonra kazanımlarını artıran Endeks yüzde 0.96 artışla 117 bin 756 puana kadar çıktı.

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