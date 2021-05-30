Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı'ndan daha çok kadın muhtar seçilebilmesi için kampanya: Bir KAPI'da Sen Aç!

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı, kadınların 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan muhtarlık ara seçimlerinde daha çok kadın muhtar seçilebilmesi için "Bir KAPI'da Sen Aç!" adlı bir kampanya başlattı. Platform, muhtarlık ara seçimlerinde eşitlikçi, kapsayıcı ve adil mahalleler için daha çok kadın muhtarın seçilmesi için kadınlara oy verme çağrısında bulundu.

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı olarak nüfusun yarısını oluşturan kadınların, yerel yönetimlere giriş KAPI’sı olan muhtarlık kurumlarında daha fazla temsil edilmesini temel bir hak olarak değerlendiriyor, daha eşitlikçi ve kapsayıcı mahallelerin inşası için çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Her ne kadar yerel seçim söz konusu olduğunda partiler ve belediye başkanı adayları daha çok gündem oluşturuyorsa da insanların gündelik hayat pratiklerine en yakın kurum olan, muhtarlıkların temsil ve katılım açısından önemi yadsınamaz bir şekilde karşımızda duruyor.

Muhtarlık kurumu 19. yüzyılın başından itibaren hayatımızın içinde olmasına karşın kadın temsili neredeyse yok denecek kadar azdır. 2014 seçimlerinde %1,3 olan kadın muhtar oranı 2019’da %2,14’ e yükselmiştir. 2021 itibariyle 50.284 muhtar içinde kadın muhtar sayısı 985 mahalle ve 116 köy olmak üzere toplam 1101’dir[1] Bu oranlar kabul edilemeyecek kadar azdır.

6 Haziran’da 753 yerde yapılacak muhtarlık ara seçimlerinde eşitlikçi, kapsayıcı ve adil mahalleler için daha çok kadın muhtarın seçilmesini istiyor ve seçmenleri kadın adaylara oy vermeye çağırıyoruz.

Her bir muhtarlık, eşitliğe, adalete ve özgürlüğe açılan bir KAPI olma potansiyeline sahiptir. Her bir kadın muhtar kendinden sonra gelen kız çocuklarına bir rol modeldir.

Bu bağlamda kadın muhtarlar yerelde değişimin ve gelişimin müjdecisi olacaktır.

Eşitlik yerelden ve yerinden başlar!

Eşitlikçi, kapsayıcı ve adil mahalleler için daha çok kadın muhtar!

Kadın muhtar sayısının artması için daha çok dayanışma, adaylaşma ve güç birliği!

Haydi; 6 Haziran'da Dayanışmaya!

1 KAPI da Sen Aç!"