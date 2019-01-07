Küresel elektronik ürün satışı 2018'de yüzde 6.0 arttı

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Ocak (DHA) – Almanya merkezli pazar araştırma şirketi GfK, küresel elektronik ürün satışının 2018 sonunda yüzde 6.0 artışla 138 milyar euroya ulaşmasının ardından, 2019’da yüzde 4.0 düzeylerinde artış beklediğini açıkladı.

GfK açıklaması, yıl boyunca küresel olarak bütün bölgelerde elektronik ürün satışında artış görüldüğünü belirtirken, pahalı özelliklere sahip ve ses asistanı uygulamaları entegreli akıllı cihazların da gelecek yılda potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Açıklamada, küresel elektronik ürün satışındaki talebin, seçkin cihazlara yönelik artan ilgi gibi “büyük eğilimlerden” etkilendiğine dikkat çekerken, GfK’nin son araştırmalarına göre kullanıcıların neredeyse yarısından fazlası az fakat kaliteli teknolojik ürüne sahip olmayı tercih ediyor.

GfK elektronik ürünler tüketimi uzmanı Markus Kick, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Üreticilerin seçkin cihazlara yönelik eğilimlere paralel olarak çalışması ve pahalı özelliklere sahip ürünler sunabilmesi gerekiyor. Artan doygunluk oranlarına bakıldığında satış potansiyelinin bu sektörde artabileceği görülüyor. Başarıyı belirleyecek olan faktör, cihazların sezgisel işletilebilirliğidir. Cihazların kullanımı kolay işletilmediğinde kullanıcıların söz konusu cihaza yönelik ilgisi azalıyor. Teknolojik bileşenlerin kullanımı kolaylaştığında ise konu kararlı bir satın alma kriterine dönüyor.”

Küresel televizyon piyasası yüksek kalite cihazlardan kâr ediyor

GfK’ye göre, 2018’de satışları 100 milyar euroyu geçen televizyon cihazları piyasası, toplam küresel elektronik satışlarının yaklaşık olarak dörtte üçünü oluşturdu ve sektör yüzde 5.0’den fazla büyüdü. Söz konusu büyümede ekran boyutu 127 santimetreyi geçen yüksek kaliteli ürünler etkili olurken, 2018’de küresel televizyon gelirinin yarısından fazlası bu sektörden sağlandı.

Bu kapsamda ışık yayan organik diyota (OLED) sahip ekranlar gün geçtikçe yaygınlaşırken, yüzde 100’ün üzerinde artışla OLED teknoloji sektörüne öncülük etti. OLED cihazlarının toplam televizyon gelirlerindeki payı yüzde 5-10 arası değişirken, çoğu imalatçının bu sektöre yönelmesiyle OLED teknolojili ürünlerin fiyatı düşmeye başladı.

Kulaklıklar ve taşınabilir bluetooth hoparlörler ses piyasasının öncüleri oldu

GfK, 2018’inde ayrıca kulaklıklar ve stereo kulaklık cihazları gelirlerinin küresel olarak yüzde 40 arttığını ve 14 milyar euroya ulaştığını duyurdu. Söz konusu gelirin yarısından fazlası bluetooth teknolojisinden oluşurken, akıllı telefon imalatçılarının cihazlardan kulaklık girişlerini kaldırmasıyla bluetooth uyumlu kulaklıklardaki artış eğilimi de olarak artıyor. Bu kapsamda iki parçadan oluşan bluetooth kulaklıklar, yeni eğilimin öncüsü olarak görülürken 2018’de söz konusu sektörün gelirleri, uzun süredir piyasaya hakim olan dış sesi azaltan kulaklıkları geçti.

Bluetooth teknolojisi ile akıllı cihazlar üzerinden bağlanılan hoparlörlerdeki satış da 2018’de yüzde 15 artarak 5 milyar euroya yükseldi. Söz konusu sektör, 150 euroyu aşan fiyat sınıfı ile toplam gelirin yalnızca üçte birini oluşturarak yüksek kalite sektörüne yönelik çalışıyor.

Farklı odalarda farklı ses veya müzik çalınmasına olanak sağlayan cihazlar sektöründe ise 2018 yılında düşüş görülürken, platform sağlayıcılarının artan donanım talebi ile ses cihazlarında “akıllı” özellikler bulunması söz konusu sektördeki gelir artışı için belirleyici faktör oldu.

Hoparlörler dışında, yapay zeka özellikli ses asistanları ile görselliği birleştiren soundbar ve akıllı ekranlarda da artış görüldü.