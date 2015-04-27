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'Küresel ekonomik gelişmelerin hem yararı hem zararı var'

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, bugünkü Bakanlar Kurulu'nda bir sunum yaptı

27 Nisan 2015 23:44

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Erdem Başçı, bugünkü Bakanlar Kurulu'nda bir sunum yaptı. 

Küresel ekonomik gelişmelerin Türkiye ekonomisi için hem fırsatlar hem de zorluklar barındırdığını söyleyen Başçı, düşük emtia fiyatları ve düşük uzun vadeli faiz oranlarının fırsat olduğunu söylerken, zayıf dış talep ve Euro/ABD doları paritesindeki oynaklığın da Türkiye'nin önündeki zorluklar olduğunu söyledi.

Türkiye'de enflasyonun düşüş sürecinde olduğunu belirten Başçı, şunları aktardı:     

"Düşen enflasyon döneminde Türkiye'de göreli kişi başı reel gelir artmıştır. Temkinli para ve maliye politikaları ile alınan makro ihtiyati önlemler çekirdek enflasyon göstergelerini olumlu yönde etkilemiştir. Yıllık bazda da çekirdek enflasyon göstergelerinde iyileşme gözlenmektedir.
      
Gıda fiyatlarındaki yüksek seyir ve oynaklık TÜFE enflasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. Yılın ikinci yarısında gıda fiyatlarında kısmi bir düzeltme olması muhtemeldir. Hava koşulları 2014 yılına kıyasla daha olumlu seyretmektedir. Gıda Komitesi'nin çalışmaya başlaması gıda enflasyonunun düşürülmesine ilave katkı sağlayacaktır."

Başçı'nın sunumunda yer verdiği, yakın dönemde alınan önlemler listesi de şu şekilde:

-Daha esnek döviz satım ihaleleri
-Rezerv Opsiyon Katsayılarında değişiklik
-Yabancı para zorunlu karşılık oranlarının bankacılık kesiminin dış borçlanmalarında vade uzatımını teşvik edecek şekilde kullanılması
-Bankaların TCMB’den alabilecekleri bir hafta vadeli döviz depolarının faiz oranlarının düşürülmesi
-Türk Lirası zorunlu karşılıklara ödenen faiz oranlarının artırılması 

      

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