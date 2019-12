Küresel ekonomiden beklentiler arttı

T24- BofA Merrill Lynch Ağustos ayı Fon Yöneticileri Araştırması’na göre yatırımcıların küresel ekonomi ve şirket kazançları konusunda aşağı yönlü hareket eden piyasa beklentileri zayıfladı.



Araştırmaya katılanların net yüzde 5’i önümüzdeki yıl küresel ekonominin iyileşmesini bekliyor. Bu sonuç, Temmuz ayında ekonominin kötüleşeceğini öngören net yüzde 12’ye göre ılımlı bir geri dönüşü temsil ediyor.



Araştırma, büyümenin trend-altında olacağını ve enflasyonun değişmeyeceğini düşünen katılımcıların oranının Ağustos’ta yüzde 73’te sabit kaldığını gösterirken resesyon korkularının da azaldığına işaret ediyor. Geçen ayki deflasyon şokundan sonra ise yatırımcıların dikkati tekrar enflasyona odaklandı.



Araştırma gelecek yıl küresel enflasyonda bir artış olasılığı konusunda neredeyse nötr bir duruş sergiliyor. Katılımcılar arasında önümüzdeki 12 ayda enflasyonun düşeceğini öngörenlerin oranı Temmuz ayındaki net yüzde 12’den net yüzde 1’e geriledi. Ayrıca varlık yöneticileri arasında küresel parasal politikaların fazla teşvik edici olduğuna işaret edenlerin oranı Temmuz ayındaki net yüzde 5’ten net yüzde 14’e yükseldi. Yine de Küresel Araştırma’ya katılanlar arasında 2011’in üçüncü çeyreğinden önce ABD’nin herhangi bir faiz artışına gitmeyeceğini düşünenlerin oranı yüzde 55 oldu.



Yatırımcıların risk ve likidite koşullarını izleyen kilit göstergenin neredeyse nötr duruma dönmesi beklentilerde iyileşme olduğuna işaret ediyor.



BofA Merrill Lynch Küresel Araştırma Birimi’nin Küresel Hisse Senetleri Strateji Başkanı Michael Hartnett’a göre, “Yatırımcıların kötümserlik projeksiyonları Çin ve Avrupa’dan uzaklaşarak Japonya ve ABD’ye kaydı. Yatırımcılar halen tetikteyken, ABD’den büyüme ve maliye politikası konularında gelebilecek daha iyi haberler hoş bir sürpriz olacaktır.”



BofA Merrill Lynch Küresel Araştırma’nın Avrupa Hisse Senetleri Strateji Başkanı Gary Baker’a göre de, “Yatırımcıların Avrupa bankalarına daha iyimser bakmaya başlamaları sonucu son bir kaç ayda Avrupa hakkındaki beklentilerde olağanüstü bir toparlanma görüldü. Ancak şimdi ekonomik verilerin de bakış açısındaki bu değişimi desteklemesi gerekiyor.”





Avrupa hisse senetleri konusundaki iştah geri geliyor



Varlık yöneticileri nakit pozisyonlarını küçülttüler. Varlık yöneticileri arasında nakitte gösterge üstü konumda olanların oranı Haziran ayındaki yüzde 19 ve Temmuz ayındaki yüzde 13’ten sonra Ağustos ayında net yüzde 7 oldu. Hisse senetlerine ayrılan paylarda artış görülürken tahvillere yönelen paylarda da azalma oldu. Tahvillerde gösterge altı konumda olanların oranı Temmuz ayındaki net yüzde 15’ten artışla Ağustos ayında net yüzde 23 oldu.



Araştırma, ayrıca, yatırımcıların ABD ve Japon hisse senetlerine karşı olan iştahlarında keskin bir düşüş yaşanırken Euro bölgesi hisse senetlerine olan talepte bir toparlanma olduğunu gösterdi.



Varlık yöneticileri arasında ABD hisse senetlerinde pozisyon alanların oranı Temmuz ayındaki yüzde 7’lik gösterge üstü konumdan bu kez net yüzde 14’lük gösterge altı konuma kaydı. Küresel varlık yöneticileri aynı şekilde Japon hisse senetlerindeki pozisyonlarını da küçülttüler. Japon hisse senetlerinde gösterge altı konumda olanların oranı Haziran ayında net yüzde 7’den artışla Ağustos ayında net yüzde 27’ye çıktı.



Bu durumun aksine, Euro bölgesi hisse senetlerinde pozisyon alanların oranı daha bir ay önce net yüzde 10 gösterge altı konumda iken, Ağustos ayında 2009 Ekim ayından bu yana en yüksek değer olan net yüzde 11’lik gösterge üstü konuma çıktı. Bu aynı şekilde 2007 Mayıs ayından bu yana yatırımcıların en iyimser şekilde yaklaştığı Birleşik Krallık hisse senetleri için de iyi haber anlamına geliyordu.



Çin’deki aşağı yönlü hareket eden piyasa beklentileri zayıflıyor



Çin ekonomisinin zayıflayacağı yolundaki endişeler azaldıkça Küresel Gelişmekte Olan Ülkelerin (GEM) popülaritesi arttı. Küresel varlık yöneticileri arasında GEM hisse senetlerinde gösterge üstü konumda olanların oranı Haziran ayındaki yüzde 31 ve Temmuz ayındaki yüzde 34’ten artışla Ağustos ayında net yüzde 38 oldu.



Çin ekonomisindeki aşağı yönlü hareket eden piyasa beklentileri gözle görülür bir şekilde zayıfladı. Araştırmaya katılanlar arasında Çin ekonomisinin önümüzdeki yıl zayıflayacağını öngörenlerin oranı daha bir ay önce yüzde 39 düzeyinde iken oran bu ay net yüzde 19’a indi. Emtialara yönelen yatırımlar da beklentilerdeki bu iyileşmeyi destekledi. Araştırmaya katılanlar arasında emtia pozisyonları Temmuz ayındaki net yüzde 1 gösterge altı konumdan Ağustos ayında net yüzde 9 gösterge üstü konuma yükseldi.



Adeta en sevilmeyen sektörlerden biri gibi görülen bankalardaki gösterge altı pozisyonlar bu ay en sonunda, Temmuz ayındaki net yüzde 28’den net yüzde 19’a inerek keskin bir iyileşme gösterdi. Bu değişim, yatırımcılar arasında en büyük kaymaların gözlendiği endüstriyel pozisyonlarla birlikte en üst sıralarda yer aldı. Diğer taraftan altyapı hizmetlerine ve farmasötiklere verilen destek pozisyonlarında da keskin kayıplar görüldü.



ABD doları ucuz görünürken Japon yeni değerinin üstünde



Araştırmaya göre, varlık yöneticileri ABD dolarının değerinin altında olduğunu düşünürken Japon yenini değerinin üstünde olarak görüyor. Araştırmaya katılanlar arasında doların değeri altında olduğunu düşünenlerin oranı daha Temmuz ayında sadece yüzde 3 iken bu ay net yüzde 23’e çıktı. Yine araştırmaya göre yenin değeri üstünde olduğunu düşünenlerin oranı da bir ay önceki yüzde 55’ten artışla araştırma tarihinin rekoru olan net yüzde 62’ye çıktı.





Fon Yöneticileri Araştırması





6-12 Ağustos tarihleri arasında yapılan bu küresel araştırmaya toplam 513 milyar dolarlık varlığı yöneten 187 fon yöneticisi katılmıştır. Bölgesel araştırmaya ise yönettiği varlıkların toplamı 327 milyar dolar olan 157 fon yöneticisi katılmıştır. Araştırma, pazar araştırma şirketi TNS'nin desteği ile Bank of America Merrill Lynch Küresel Araştırma birimi tarafından yürütülmüştür. 50’yi aşkın ülkede bulunan uluslararası erişim ağı ile 80’den fazla ülkede ulusal ve çokuluslu kurum ve kuruluşlara pazar bilgisi hizmetleri sunan TNS, dünyanın dördüncü en büyük pazar araştırma grubudur.

Küresel çapta 3.100 hisse senedini kapsayan hizmetleriyle birçok bağımsız araştırmada en üst sıralarda çıkan BofA Merrill Lynch Küresel Araştırma Grubu Financial Times / StarMine tarafından 2010 yılının Küresel Alandaki Top Brokeri (iki yıl arka arkaya), Avrupa’nın Top Brokeri, A.B.D.’nin 2 Numaralı Brokeri ve Asya’nın 3 Numaralı Brokeri seçilmiştir. Yine Forbes / Zacks tarafından iki yıl arka arkaya En İyi Brokerlik Hizmeti seçilmiştir. Ayrıca Institutional Investor’un 2010 Gelişmekte olan Avrupa Ekip Araştırması’nda 1 Numara ve 2010 Avrupa ekip araştırmasında da Avrupa’ya yönelik hizmetler alanında 3 Numara seçilmiştir. Institutional Investor’un 2009 Brezilya Ekip Araştırması’nda 2 Numara, Amerika Hisse Senetleri, Latin Amerika ve Amerika Sabit Getirililer Araştırması ekip araştırmalarında da 3 Numara seçilmiştir.



