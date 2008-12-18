'Küresel ekonomide yaşamsal konumdalar'

Bugün yeni bir yaşam için yeni bir ülkede yeni bir hayat için doğup büyüdükleri evleri, ülkeleri terkeden göçmenlere adanan Uluslararası Göçmenler Günü.



Uluslararası Göçmen Örgütü, göçmenlerin çalışma hayatına yaptıkları katkı ve geride bıraktıkları yakınlarına gönderdikleri paranın, küresel ekonominin yaşamsal bir parçası olduğuna işaret ediyor; ülkelere ekonomik krizi göçmen karşıtı, korumacı önlemler almak için bahane olarak kullanmamaları çağrısında bulunuyor.



Örgüte göre, ekonomik büyümeye büyük katkıda bulunan göçmenlere kapının kapanması, ekonomik kriz anlarında gösterilen ilk tepki.



İşsizliğin arttığı dikkate alındığında gösterilen bu tepkinin akla yatkın olduğuna dikkat çeken örgüt, ama veriler, göçmenlere getirilen sınırlamaların istihdamın artmasına neden olduğunu göstermiyor\'\' diyor.



Göçmenlerin genellikle sanayileşmiş ülkelerin vatandaşlarının yapmaya yanaşmadıkları işleri yaptıklarının altını çizen Uluslararası Göçmen Örgütü gelecek 50 yıl içinde zengin ülkelerin işçi açığıyla karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu.



Örgütün altını çizdiği bir diğer nokta da göçmen işçilerin evlerine gönderdikleri paranın işlevi. Bu paranın toplamının, zengin ülkelerin yoksullara yaptığı mali yardımlardan fazla olduğuna dikkat çeken örgüt, ayrıca diyor, \'\'göçü sınırlamak göçmenleri durdurmayacak, bu insanları yasadışı göçmen trafiği yapan grupların insafına terk edecektir\'\'



Ama Uluslararası Göç örgütünün uyarılarına karşın, tahminler karamsar.



Gelişmiş ülkelerde, kendisini her geçen gün daha derinden hissettiren küresel ekonomik kriz, bu ülkelerde çalışan ve ülkelerine döviz gönderen göçmen işçilerin de iş güvencelerini kaybetmelerine yol açıyor. Birleşmiş Milletler\'e göre, göçmen işçi dövizlerinin önümüzdeki yıl yüzde altı oranında azalacak