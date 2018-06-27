Küresel CO2 kıtlığı İngiltere'de içecek ve mezbaha sektörünü vurdu

İngiltere'de gıda toptancısı Booker, karbondioksit (CO2) kıtlığı nedeniyle bira satışlarını karneye bağladı.

Barlar, restoranlar ve tüccarların kullandığı toptancı, satışları müşteri başına 10 kasayla sınırladı.

Karbondioksit kıtlığı son dönem deHeineken ve Coca-Cola'nın üretimlerinin de darbe almasına yol açmıştı.

İskoçya'nın en büyük mezbahası da gaz kıtlığı nedeniyle faaliyetlerine ara verdiğini açıkladı.

Brechin'de bulunan ve üretim bandında haftada 6 bin domuz öldüren Quality Prok Limited şirketi, hayvanları öldürmeden önce bayıltmak için kullandıkları karbondioksitin tükenmesi nedeniyle Salı gününden itibaren faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı.

İngiltere ve Kıta Avrupası'ndaki karbondioksit üreticilerinin tesislerindeki bakım faaliyetleri nedeniyle gaz üretimi azalmış durumda. Bu gaz ayrıca paketlenmiş gıdaların raf ömürlerini uzatmakta ve ürünlerin soğuk zincirde dağıtılmasını sağlamak için kuru buz üretiminde de kullanılıyor.

Gıda üreticileri karbondioksit üretimi normale döndüğünde kendilerine öncelik verilmesini talep ederken gazlı içecek sektörü bu talebin kabul edilmesinin kendi işlerini daha fazla etkilemesinden endişeleniyor.