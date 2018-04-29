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BBC Türkçe

Küresel çapta siber saldırılar birçok şirketi etkiledi

Fidye yazılım kullanılarak siber saldırılar düzenlendiği bildirilen ülkeler arasında Ukrayna, Rusya, İngiltere, Hollanda ve Norveç de var. Şu ana kadar en çok etkilenen ülke olan Ukrayna, Rusya'nın saldırılarda parmağı olduğunu gösteren bazı sinyaller old

29 Nisan 2018 20:30

Ukrayna'da başlayan kapsamlı siber saldırıların dünya çapında yayıldığı bildiriliyor.

Fidye yazılım kullanılarak süber saldırılar düzenlendiği bildirilen ülkeler arasında Rusya, İngiltere, Hollanda, Hindistan ve ve Norveç de var.

Şu ana kadar siber saldırılardan en fazla etkilenen ülke ise Ukrayna oldu.

Ukrayna'daki saldırıların geçen ay fidye yazılımla düzenlenenle benzerlik taşıdığı belirtiliyor.

Ukrayna Merkez Bankası, devlete ait enerji dağıtım şirketi Ukrenergo, uçak üreticisi Antonov ve ülkede faaliyet gösteren iki posta servis sağlayıcısı saldırılardan etkilendiklerini açıkladı.

Saldırılardan etkilenen kurumlar arasında Ukrayna'nın başkenti Kiev'in ana havaalanı Broyspil de yer alıyor. Bazı uçuşlarda rötarların yaşanabileceği belirtildi.

Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, bu son saldırıların "daha önce görülmemiş boyutta" olduğunu ancak ülkenin en kritik altyapısını etkilemediğini belirtti. Ukrayna Güvenlik Konseyi Oleksandr Turçinov ise saldırılarda Rusya'nın parmağı olduğunu gösteren bazı sinyaller olduğunu iddia etti.

Saldırılardan ekilendiğini açıklayan diğer şirketler arasında ise Rus petrol üreticisi Rosneft ve Danimarkalı taşımacılık şirketi Maersk de bulunuyor.

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