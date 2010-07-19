-KÜRESEL BİLGİSAYAR SATIŞLARI ARTTI ANKARA (A.A) - 19.07.2010 - Küresel bilgisayar satışları her geçen gün artıyor. Yapılan son araştırmaya göre bu yılın ikinci çeyreğinde dünya çapında 82,9 milyon adet bilgisayar satıldı. AA muhabirinin Gartner araştırma şirketinin verilerinden derlediği bilgilere göre, rakam, geçtiğimiz yıl aynı döneme göre yüzde 20,7 artış gösterdi. Rapora göre HP, artış oranı küresel oranın altında kalsa da satışlarda ilk sırada yer aldı. Tüm satışların 18 milyona yakının ABD pazarında gerçekleştiği ifade edilen raporda, şirketlerin satış rakamları şöyle belirlendi: ŞİRKET SATIŞ (MİLYON ADET) PAZAR PAYI (YÜZDE) HP 14,455 17,4 ACER 10,796 13.0 DELL 10,283 12,4 LENOVO 8,310 10.0 ASUS 4,317 5,2 TOSHIBA 4,222 5,1 DİĞER 30,481 36,8 TOPLAM 82,867 100.0 Şirketin daha önce yayınladığı ''2010 İlk Çeyrek'' raporunda da yaklaşık 84 milyon adet bilgisayar satışı yapıldığı belirtilmişti. Böylece 6 ayda 160 milyondan fazla bilgisayar sahiplerine ulaşmış oldu.