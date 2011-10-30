Kürecik füze kalkanına direniyor

T24 - NATO'nun Malatya'nın Akçadağ İlçesi Kürecik Bucağı'na kuracağı açıklanan füze kalkanı sistemine karşı çıkan yere halkı eylem yaparak seslerini duyurmak istedi.





Kürecik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde toplanan Kürecikliler bölgelerine kurulacak olan füze kalkanı sistemine karşı çıktı. Dernek Başkanı Ercan Kısacık, ABD’nin NATO şemsiyesi altında kuracağı füze kalkanıyla İsrail’i koruma altına alacağını ileri sürdü. AK Parti iktidarının bu projeye topraklarını açarak halk düşmanlığı yaptığını öne süren Kısacık, "Şimdilerde her fırsatta İsrail’e tavır alarak yaptırım uyguladığını söyleyen Başbakan Erdoğan, bu projeyle Ortadoğu halklarının can düşmanı Siyanizme kalkan oluyor" dedi.



Dernek Başkanı Kısacık kurulacak olan sismenin bölge halkına zarar vereceğini öne sürerken şunları söyledi:



"Bölgemize kurulmak istenen füze kalkanı, yayacağı radyoaktif maddeler nedeniyle insan ve doğa üzerindeki tahribat yaratacaktır. Ağaçlar kuruyacak, sular zehirlenecek ve kanser vakaları artacaktır. Bölgemizde yaşamın sürdürülebilmesi olanakları ortadan kaybolacaktır. Kurulması planlanan kalkan kan, gözyaşı ve ölümler getirmekten başka bir işe yaramayacaktır."



Bu arada 19 Kasım’da Malatya’da kapsamlı bir eylem planlandığı açıklandı. Eylem devam ederken füze kalkanının kurulacağı askeri üsse kamyonların gittiği görüldü.



