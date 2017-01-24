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Çevre

Küre Dağları’nda siyah renkli yaban kedisi görüntülendi

Küre Dağları'nda fotokapan ile ilk kez siyah renkli yaban kedisi görüntülendi

24 Ocak 2017 23:10

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Bartın Şube Müdür Vekili Ahat Deliorman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Küre Dağları Milli Parkı'nın, Bartın ve Kastamonu sınırları içerisinde yer alan büyük bir milli park olduğunu, bu bölgede üniversitelerle iş birliği içinde fauna çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Milli parklarda yaşamlarını sürdüren canlıları tespit edip, bir nevi envanter oluşturduklarını anlatan Deliorman, şunları kaydetti:

"Siyah yaban kendisinin cinsini ve gerçek yaban kendisi olup olmadığını araştırmak için foto kapanlarımızdaki görüntüleri arşivliyoruz. Şu an itibarıyla arazi karlı olduğu için hayvanı araziye gidip yakalama ihtimalimiz yok. Kar kalktıktan sonra bu hayvanın cinsinin belirlenmesi ve veteriner yardımıyla kediden kanla deri numunesi alma çalışmalarını tamamlayacağız. Küre Dağları'nda ilk kez yapılan bir çalışma ve siyah renkte bir yaban kedisi görüntülendi."

 

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