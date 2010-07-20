-KÜRE DAĞLARI'NA "PAN PARKS" ÜNVANI KASTAMONU (A.A) - 20.07.2010 - Türkiye'nin doğası en çok korunmuş alanı olan Küre Dağları Milli Parkı'nın, 2013 yılında ''PAN Parks'' (Protected Area Network Parks-Korunan Parklar Ağı) unvanını alacağı belirtildi. Kastamonu İl Çevre ve Orman Müdürlüğü Milli Parklar Şube Müdürü Dr. İsmail Menteş, yaptığı açıklamada, Küre Dağları'ndaki çalışmaların 1995 yılında başladığını ve 2000 yılında 37 bin hektar alanın milli park alanı ilan edildiğini söyledi. Küre Dağları'nın Türkiye için çok önemli bir milli park olduğunu belirten Menteş, ''Türkiye'nin ilk ve tek PAN Parks adayı Küre Dağları Milli Parkı'dır. Milli park, Çevre ve Orman Bakanlığının yürüttüğü GEF projesi kapsamında GEF odak alanı olarak kabul edilmektedir'' dedi. Küre Dağları'nın 2013 yılında PAN Parks unvanını alması için istenilen şartları yerine getirdiklerini vurgulayan Menteş, şunları ifade etti: ''Küre Dağları Milli Parkı'nın 'PAN Parks' unvanı alması için istenilen şartları yerine getirme çalışmalarımız devam ediyor. 2013 yılında Avrupa'nın el değmemiş yabanıl alanlarının dahil olduğu PAN Parks unvanını alacağız. PAN Parks Avrupa'da insan eli değmemiş yabanıl alanı olan milli parkların dahil edildiği bir korunan alan ağıdır. Avrupa'da 9 PAN Parks alanı var. Biz Türkiye'deki ilk ve tek PAN Parks adayıyız. PAN Parks bir mastır planı, ziyaretçi yönetim planı, eko-turizm planı ve park etrafında turizme uygun tesisler istiyor. Biz bu konularda çalışmalara başladık. Küre Dağları PAN Parks ilan edildiğinde, bu bölgenin tanıtımı ve korunmasında uluslararası destek sağlanacak.'' -EKO-TURİZM FAALİYETLERİ- Menteş, Küre Dağları'nın aynı zamanda Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ve Küre Dağları Ekoturizm Derneği (KED) ile ortak çalışılan, önemli eko-turizm faaliyetlerinin yürütüldüğü bir alan olduğunu belirtti. Milli parkta eko-turizm çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini söyleyen Menteş, şöyle devam etti: ''WWF'in restore ettiği Paşa Konağı ve KED'in Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programından aldığı destekle geliştirdiği Zümrüt Köyü Ekoturizm Projesi, Bakanlığın da destekleriyle milli park etrafında bir model olarak gelişmektedir. KED tarafından Avrupa Birliğinin desteklediği proje ile restore edilmekte olan Yanıkali Konağı da eko-turizmin geliştirilmesi için eğitim merkezine dönüştürülmüştür. Ayrıca yerel doğa rehberleri de yetiştirilerek, bölgede turizm geliştirilmeye çalışılmaktadır. Küre Dağları, Türkiye'nin 9 önemli noktasından biridir. Burayı önemli kılan değerler karstik yapısı, doğal yaşlı ormanları ve eko-sistem çeşitliliğidir. Küre Dağları kanyonlar, vadiler, mağaralar, dolinler, şelaleler ve benzerlerinden oluşan yüzey şekilleri ile karışık ormanlardan oluşan bir bitki örtüsü, milli park alanında eşsiz doğal peyzajlar ortaya koymaktadır.'' Menteş, Küre Dağları Milli Parkı'nda ayrıca, Ilıca Şelalesi, dünyanın sayılı kanyonlarından Valla Kanyonu, Çatak Kanyonu, dünyanın dördüncü büyük mağarası Ilgarini'nin dikkat çektiğini sözlerine ekledi.