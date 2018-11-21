Küre Dağları Milli Parkı'ndaki 'yaşlı' ağaçlar fotoğraf envanterine alındı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN ile Kastamonu sınırlarında yer alan Küre Dağları Milli Parkı\'nda, \'doğal yaşlı orman\' kategorisine giren, 180 yıllık olduğu düşünülen, 120 santimetre çapında ve yaklaşık 30 metre uzunluğundaki kayın ile farklı ağaç türleri tespit edilerek, fotoğraf envanterine kaydedildi.

Bartın ile Kastamonu sınırlarında yer alan, 37 bin hektarlık alanı kaplayan Küre Dağları Milli Parkı\'nda \'doğal yaşlı ormanlar\' sınıfına giren ağaçlar, fotoğraflanarak, envantere alındı. 2000 yılında milli park ilan edilen, 37 bin 753 hektar alana sahip Küre Dağları Milli Parkı, 2012\'de \'Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks)\' sertifikasına sahip milli park ilan edilerek, Avrupa\'nın çok özel 13 noktasından biri seçildi. Uluslararası ve ulusal öneme sahip milli park ile tampon bölgesi, bugün tehlike altındaki \'Karadeniz Nemli Karstik Orman\' ekosistemlerinin en iyi örneklerine sahip ve Avrupa\'da korunması gereken \'100 Orman Sıcak Noktası\'ndan biri olarak geçiyor. Bölge, ayrıca Dünya Doğayı Koruma Vakfı\'nın (WWF) doğa koruma açısından küresel düzeyde öncelikli 200 ekolojik bölgesinden \'Kuzey Anadolu ve Kafkasya Ilıman Kuşak Ormanları\' içinde yer alıyor.

Türkiye\'de sayıları azalan \'doğal yaşlı\' ormanların en iyi örnekleri, korunan alanlarda yer alırken, bunlardan en önemlisi de Küre Dağları Milli Parkı\'nın mutlak koruma zonu içinde tespit edildi. Milli parkta kayın, endemik göknar ile nadir görülen türlerden akçaağaç, karaağaç, gürgen, porsuk ve kayacık ağaçları da tespit edildi. \'Doğal yaşlı\' ormanların sayıca fazla olduğu milli parkta yaşı en az 150 yıllık, çeşitli boylarda, kaybolmaya yüz tutmuş ağaç türleri de yer alıyor.

Küre Dağları Milli Parkı\'nın Bartın sınırlarında bulunan Ulus ilçesi Arıt köyü arasındaki Üç Diş mevkisine teknik gezi düzenleyen Küre Dağları Milli Parkı Müdürü Ali Bozkurt, 180 yıllık olduğu düşünülen, 120 santimetre çapında ve yaklaşık 30 metre uzunluğundaki kayın ile diğer ağaç türlerinin tespit edilerek, fotoğraf envanterlerine kaydedildiğini söyledi.



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