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KURDUKLARI TUZAK SONLARI OLDU EDREMİT (A.A)

30 Mayıs 2011 14:17

-KURDUKLARI TUZAK SONLARI OLDU EDREMİT (A.A) - 30.5.2011 - Balıkesir'in Edremit ilçesine Güre beldesinde yaşlı çift, yazlıklarına girdikleri sırada, hırsızlara karşı kurdukları pompalı tüfekli düzeneğin ateş olması sonucu yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Musa Göçmez (80), beldedeki yazlığına hırsızlara karşı kendi imkanlarıyla yarı otomatik pompalı tüfekle ateşleme düzeneği kurdu. Göçmez, eşi Emmy Elze Göçmez (75) ile Almanya'dan tatil için Türkiye'ye geldi. Yazlıklarına giden Musa Göçmez'in paspasa basmasıyla düzeneğin harekete geçmesi sonucu pompalı tüfekten çıkan 8 saçmadan 5'i Musa Göçmez'e, 3'ü eşi Emmy Elze Göçmez'e isabet etti. Yaşlı çift, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çiftin cenazeleri Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Musa-Emny Elze Göçmez çiftinin Almanya'da yaşadıkları ve Güre'deki yazlıklarına yaz aylarında tatil için geldikleri öğrenildi.

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