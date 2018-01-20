Kurduğu kulübün hem başkanlığını hem de antrenörlüğünü yapıyor

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta TOKİ İlköğretim Okulu Gençlik ve Spor Kulübü\'nü kuran beden eğitimi öğretmeni Sedat Çelik, kulübün hem başkanlığını hem de antrenörlüğünü yapıyor.

TOKİ İlköğretim Okulu Beden Eğitimi öğretmeni Sedat Çelik\'in 2009 yılında okulda kurduğu kızlar futbol takımı, bir yıl sonra düzenlenen Türkiye Okullararası Kadınlar Futbol Turnuvası\'nda 4\'üncü oldu. Bu başarının ardından Çelik, öğrencilerin isteği üzerine \'TOKİ İlköğretim Okulu Gençlik ve Spor Kulübü\'nü kurdu. Kurulduğu günden bu yana Türkiye Kadınlar 3\'üncü Futbol Ligi\'nde mücadele eden takımda yer alan sporcuların çoğu ise merkeze bağlı köylerde yaşıyor. Bu öğrencilerin toplumda başarılı bir birey olmasını hedefleyen Sedat Çelik ayrıca, küçük yaşta evliliğe karşı da farkındalık oluşturmak için çaba gösteriyor.

\"AMACIMIZ, ÜNİVERSİTE OKUMALARI\"



Kulübü kurma aşamasında \'kızlar futbol oynamasın\' gibi sözler nedeniyle sıkıntı yaşadığını belirten Çelik, şöyle dedi:

\"Başlangıç olarak oyuncuları topladım. Onlardan oluşturduğum grup ile yolumuza devam ettik. Buradaki amacımız çocukların bu spor sevdasıyla üniversite okuması, okullarına devam etmesi. O dönemden 6 sporcumuz şu anda Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu\'nda (BESYO) eğitim görüyor. Takımımızda oynayan diğer transfer ettiğimiz oyuncularımız da üniversitede okumakta. Şu anda da köylerden gelen birçok öğrencimiz okullarına devam etmektedir\" dedi.

\"BEN OKUYACAĞIM BABA, DEYİN\"

Bölgede küçük yaşta evliliklerin görüldüğünü anlatan Sedat Çelik, \"Küçük yaşlarda, çocuk yaşlarda evlenmeler oluyor. Kızlarımız kendisinden 10 yaş, 20 yaş adamlar ile evlendiriyorlar. Bizim amacımız böyle durumlara engel olmak. Çocukları ben yönlendiriyorum. \'Çocuklar aman, okumaya devam edin. Babanız size söylediği zaman \'Ben okuyacağım baba\' deyin\' diye özelikle onlara tembih ediyorum\" ifadelerini kullandı.

\"FUTBOL OLMASA OKUYAMAZDIM\"

Gaziosmanpaşa Üniversitesi BESYO\'da okuyan 2’nci sınıf öğrencisi Nisanur Yılmaz ise 8 yıldır takımda yer aldığını söyleyerek, şöyle konuştu:

\"İlköğretim okulunda okurken beden öğretmenimiz ile tanıştık. Öğle arası arkadaşlar ile top oyuyorduk. Öğretmenimiz bizi gördü ve beğendi. Daha sonra takım çıkarmaya karar verdik. Sonra iyi yerlere geldik. Hatta hiç yenilmedik ve şampiyon olduk. 8 senedir oynuyorum. Futbol olmasaydı okumazdım. Çünkü, hayatım çok değişti. Sedat hoca resmen bizim hayatımızı değiştirdi. Tokat’ı biliyorsunuz, küçük bir şehir; \'kızlar top oynar mı\' mantalitesi var. Futbola başladık, üniversite okuduk, çevremiz gelişti. Onun için Sedat hocamıza çok teşekkür ederiz. Öğretmen olduğum zaman köy okullarında çalışmayı çok isterim. Ben öğretmen olduğumda köydeki çocuklara yardım etmeyi çok isterim.\"

\"FUTBOL SAYESİNDE OKULU KAZANDIM\"

Aynı yüksekokulda okuyan 3\'üncü sınıf öğrencisi ve takım kaptanı Büşra Yılmaz ise şunları söyledi:

\"Taşımalı öğrencilerin TOKİ İlköğretim Okulu\'na alınması ile birlikte biz de burada okula başladık. Beden eğitimi öğretmenimiz Sedat hocamız bizi keşfetti diyebilirim. Arkadaşlarımız ile top oynarken bizi gördü, yeteneğimizin farkına vardı. Benim akranlarım var, üniversite okumayan ve şu an evlenen. Tokat’ta bu böyle, okumayanı evlendiriyorlar. Ben çok şükür futbol sayesinde okul kazandım. Şu an okuyorum ve çok mutluyum.\"

FOTOĞRAFLI