Kurduğu gözlemevinde astronomi eğitimi verecek

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU\'da, 6 yaşında izlediği ay tutulması sonucu başlayan uzay merakı hobiye dönüşen Cumaittin Turap (72), kurduğu gözlemevinde gençlere astronomi eğitimi verecek.

Ordu\'nun Ulubey ilçesinde, 6 yaşında izlediği ay tutulması sonucu uzay merakı hobiye dönüşen Cumaittin Turap, 1969 yılında Türkiye\'den İsviçre\'ye çalışmaya gitti. Burada teleskoplarla ilgilenen ve çeşitli eğitimler alan Cumaittin Turap, 1994 yılında tekrar Ordu\'ya dönerek, bin rakımlı Ulubey Sayacabaşı\'nda \'Astro Cumali Uzay Gözlemevi\' adını verdiği gözlemevi kurdu. Türkiye\'nin köyde kurulan ilk gözlemevi olan ve 600 bin TL\'ye mal olan gözlemevini ilgisizlik nedeniyle 5 yıldır kapalı tutan Cumaittin Turap, teleskoplarını satın almak isteyen kişilerin talebini de geri çevirdi.

İlgisizlik nedeniyle gözlemevini kapatacağını açıklayan Cumaittin Turap’ın basında çıkan haberleri üzerine Ordulular harekete geçti. Cumaittin Turap, basında haberlerin üzerine çok sayıda kişinin kendisine ulaştığını, bu ilgidende memnun kaldığını belirterek, “İsviçre’den getirdiğim özel teleskoplarla burada güzel bir gözlemevi açmıştım. İlgi yoktu, bu nedenle kaç senedir kapalıydı. Benim röportajımı okuyan izleyenler sonradan bana ulaştılar. Bu ilgidende çok memnun kaldım. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile de bir protokol imzaladık. Gençlik Merkezinde kalan gençler gözlemevinden faydalanacak ve burada astronomi eğitimi alacaklar” dedi.

HALKIN HİZMETİNE SUNULACAK

Ordu\'da bir çok okuldan da öğretmenlerin gözlemeviyle ilgili olarak kendisiyle irtibata geçtiğini, bu yöndeki talepleri de karşılayarak, gözlemevini halkın hizmetine sunacağını vurgulayan Turap, \"Kış mevsimi olduğu için okullardan henüz gelen olmadı. Ancak havaların iyileşmesiyle okullardan öğrenciler buraya gelecek ve eğitim alacaklar. Uzayla ilgili herkes merakını burada giderebilecek. Ayrıca Gençlik Merkezi\'nde kalan gençlerde burada astronomi eğitimine başladılar. Bunlar hem benim hemde ilimiz için güzel gelişmeler. Bu teleskopların kullanılmayıp kenarda atıl vaziyette kalması benide çok üzüyordu. Artık burada teleskoplar kullanılabilecek ve bundan faydalanacaklar\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI