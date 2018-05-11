Kurduğu bloğunu, kadınların mücadele platformuna dönüştürdü

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de yaşayan İnci Akbay (35), kızı Mavi (4) dünyaya geldikten sonra internette kurduğu \'Mavi Bebeğim\' bloğundan iyi annelik üzerine paylaşımlarda bulunduğu sırada eşinin boşanma kararıyla, kendine yepyeni bir yol çizdi. Akbay önce bloğunu kadınların mücadele platformuna dönüştürdü, ardından da boşanan ve kendisi gibi şiddet gören kadınlara adli konularda yardımda bulunmak için hukuk okumaya başladı. Akbay daha sonra sosyal medyada kurduğu \'Biz Bize Yeteriz\' topluluğuyla da, maddi zorluk yaşayan, evinde ürettikleriyle girişimci olan kadınlara destek vermeye başladı.

İnci Akbay, mutlu bir gelecek hayaliyle yaptığı evliliğinde kızı Mavi\'nin dünyaya gelmesiyle sevinç dolu bir hayat sürmeye başladı. İyi bir anne olmak isteyen İnci Akbay, uzmanlarından bebek işaret dili, ebebeyn koçluğu ve oyun eğitimleri aldı. Akbay bunları kendi kızına uyguladığı sırada internette kurduğu \'Mavi Bebeğim\' bloğunda da bu deneyimlerini paylaşmaya başladı. Akbay\'ın bloğunun ve sosyal medya hesaplarının takipçisi günden güne artmaya başladı. İnci Akbay, kızına iyi bir eğitim vermek için yaptıklarıyla, bir anda başka annelere de yol gösterici durumuna geldi.

BOŞANDIKTAN SONRA KADINLARINI SESİ OLDU

İnci Akbay bir yandan bu başarılı çalışmaları yaptı, diğer yandan da evliliğinde sorunlar yaşamaya başladı. Geçen yıl aldıkları boşanma kararından sonra eşinin nafaka vermemek adına farklı gerekçeler sunup davayı uzattığını belirten Akbay, kendisine yepyeni bir yol çizdi. Önce bloğunu kadınların mücadele platformuna dönüştüren İnci Akbay, annelik üzerine yazı ve paylaşımlarının yanı sıra kadınların yaşadıkları üzerine de bilgiler vermeye başladı. Akbay, kadınların yaşadıkları sorunları bloğunda yayınladı. İnci Akbay ayrıca kadınların hakkını savunmak, boşanan ve kendisi gibi şiddet gören kadınlara adli konularda yardımda bulunmak için hukuk okumaya başladı.

\'BİZ BİZE YETERİZ\' TOPLULUĞUNU KURDU

Tüm bu yaptıklarının yanı sıra Akbay, sosyal medya hesapları üzerinden binlerce takipçisinin de desteğiyle, \'Biz Bize Yeteriz\' topluluğunu kurdu. Akbay, burada, maddi zorluk yaşayan, evinde ürettikleriyle girişimci olan kadınlara destek vermeye, onların ürünlerini hesaplarından tanıtmaya ve satılmasını sağlamaya başladı. Akbay, topluluğu aracılığıyla, kadınlar arasındaki dayanışmayı artırdı.

Yaşadıklarını anlatan İnci Akbay, \"Güzel bir evlilik hayalim vardı, bunu da sağlamıştım. Sonra bebeğim dünyaya gelince onun için iyi anne olmak istedim. Bu süreçte eşimin farklı psikolojik rahatsızlıklar yaşaması üzerine evliliğimiz bitme noktasına geldi. Hem fiziksel hem de psikolojik şiddet görmeye de başladım. Boşanmaya karar verdikten sonra eşim ilk başlarda destek verdiği bloğumu kapatmaya çalıştı. Bunun için bana destek veren firmalara bile yazı yazdırdı. Beni ekonomik olarak çökertmek istedi. Ben de tüm bu yaptıklarına karşılık ayakta kaldım. Mücadele ettim. Kendim ayakta kalmayı başardıktan sonra ise benim gibi kadınlara destek olmak için harekete geçtim. Hukuk okuyorum mesela, iyi bir boşanma avukatı olacağım. Kadınların haklarını savunacağım. Yine topluluk kurduk, oradan da desteğe ihtiyacı olan kadınların ürünlerinin satılmasını sağlıyorum. Gücün simgesi olarak kırmızı rujumu sürüyorum, sonra sosyal medya hesaplarımdan kadınlarla canlı olarak konuşup, onlara destek olmaya çalışıyorum. Topluluğumuz gitgide daha da aktif hale gelmeyle başladı. Kadınlar olarak yılmayacağız\" dedi.



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