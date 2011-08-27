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Yaşam

Kurdu elleriyle boğdu

Gümüşhane'nin Kelkit İlçesi’nde kurt saldırısına uğrayan 60 yaşındaki Necdet Mutlu, vahşi hayvanı elleriyle boğarak öldürdü.

27 Ağustos 2011 03:00

T24 - Gümüşhane'nin Kelkit İlçesi’nde kurt saldırısına uğrayan 60 yaşındaki Necdet Mutlu, vahşi hayvanı elleriyle boğarak öldürdü.


Olay ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Akdağ Köyü’nde bu sabah saatlerinde meydana geldi.


Evinin önünde oturan Necdet Mutlu, aniden beliren bir kurtun saldırısına uğradı. Kurtla boğuşan 4 çocuk babası Mutlu, elleri ve sol yanağından yaralanmasına rağmen, vahşi hayvanı elleriyle boğarak öldürdü. Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Necdet Mutlu, buradaki ilk müdahalenin ardından Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi.

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