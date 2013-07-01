Kürdoloji Enstitüsü ilk mezunlarını verdi

DHA’nın haberine göre mezun olan 500 öğrenci için düzenlenen törene Mardin Valisi Dr. Ahmet Cengiz ve Rektör Prof. Dr. Serdar Bedii Omay katılmazken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve bir çok kabine üyesi ile BDP'li yöneticilerin kutlama telgrafları okundu.



Düzenlenen mezuniyet törenine, Kürdistan Bölgesel Kürt Hükümeti Milli Eğitim Bakanı İsmet Halid, Kültür eski Bakanı ve Mesut Barzani'nin uluslararası temsilcisi Felekeddin Kakei'nin yanı sıra Cengiz Çandar , Oral Çalışlar ve Bejan Matur gibi yazarlar da katıldı.



Törende söz alan Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü ve Kürdoloji Bölümü Koordinatörü Prof. Dr. Kadri Yıldırım, kendi yönetiminde 3 profesör, 1 doçent, 6 yardımcı doçent ve 10 öğretim görevlisinden oluşan 20 kişilik 'Kürdoloji kadrosu' tarafından bir yıldır yüksek lisans düzeyinde eğitim verdiklerini söyledi. Kürdoloji Enstitüsü'nün ilk mezunlarını veriyor olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Yıldırım, şunları söyledi:



"Kürdoloji birimi koordinatörü olarak akademisyen arkadaşlarımızla birlikte bizler de ümidimizi barış sürecinin başarıya ulaşmasına bağlamış bulunuyoruz. Zaten ümidini buna bağlamayan bir insan yok gibi. Geçen gün ayakkabımı boyattığım bir boyacı çocuğa sordum 'İşler nasıl gidiyor?' diye. Cevabı şu oldu: 'Valla abi sürece bağlı. Süreç böyle devam ederse çok turist gelecek ben de çok ayakkabı boyayacağım.' Bildiğiniz gibi iktidarı temsilen sayın Başbakanımız ve siyasal Kürt muhalefetini temsilen de BDP'nin sayın yetkilileri, çok geç de olsa taşın altına ellerini koyarak ve siyasi gelecekleri üzerine kumar oynayarak 30 yıldan beridir akan Kürt-Türk kanını durdurmayı başardılar."



Dereceye giren öğrencilere ödüllerini törene katılan gazeteci yazar Cengiz Çandar, Oral Çalışlar ve Bejan Matur verdi. Yapılan konuşmalardan sonra bölüm birincisi tarafından kütüğe Kürtçe plaket çakıldı.