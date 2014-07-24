Kürdistan parlamentosu referandum yasasını kabul etti

Referandum yasasının Kürt parlamentosundan geçmesi ile "Bağımsız Kürdistan"a giden yolun önü açıldı. Parlamento, Kürtlerin kendi kaderini tayin hakkını belirlemek amacıyla seçim komisyonu kurulması ve referanduma gidilmesine yönelik yasayı onayladı.

Milliyet'te Namık Durukan'ın imzasıyla yer alan haberde Mesud Barzani'nin Kürdistan Başkanı sıfatıyla yasayı onaylamasının ardından referandum yapılması için 90 gün içinde komisyon kurulacak.

Erbil'deki Kürt parlamentosunda grubu bulunan siyasi parti temsilcileri, bölgede Kürt devletinin kurulmasına yönelik önemli bir karara imza attı. Seçim ve referandum komisyonunun kurulmasına yönelik talepte uzlaşmaya varıldı. Yasa ortak girişimle parlamentoya getirildi ve oy birliği ile kabul edildi. Yasanın Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani tarafından onaylanması bekleniyor. Barzani'nin yasayı onaylaması halinde 90 gün içinde referandum ve seçim komisyonu kurulacak ve komisyon 9 kişiden oluşacak. Referandum yapılmasına ilişkin tasarı komisyonda onaylanması ardından bölgesel parlamentoda kabul edilmesi halinde referandum için tarih belirlenecek.

Kabul edilen yasa, sadece Kürt yönetiminin denetimindeki bölgede değil, Irak'ın diğer bölgelerinde yaşayan Kürtler için de geçerli olacağı ifade edildi.

IŞİD'in Irak'ta ilerlemesi sonrasında Kürt yönetimi ile merkezi Bağdat yönetimi arasında yaşanan gerginlik ilişkileri kopma noktasına getirdi. Kürt yönetimi, Bağdat'taki bakan ve milletvekillerine hükümet ve parlamento çalışmalarına katılmamaları ve kenti terketme talimatı vermişti. Bağdat yönetimi ise Erbil ve Süleymaniye'ye giden kargo uçaklarının seferlerini durdurmuştu.

IŞİD'in Irak'ta ilerlemesi üzerine Kürt yönetimi, Irak askerlerinin çekildiği Kerkük dahil, "Tartışmalı bölgeler"de denetim sağlamıştı. Barzani ise peşmergenin Kerkük'te kontrolü sağlamasını zorunluluk olarak değerlendirip, "140. madde artık uygulandı, bunun üzerine konuşmayız" demişti.