Kürdistan Özgürlük Partisi kuruluş dilekçesini yarın veriyor

6-7 Ekim Kobani olaylarıyla tartışılmaya başlanan çözüm süreci tarafların yaptığı görüşmelerle devam ederken, Kürt Özgürlük Partisi, kuruluş dilekçesini yarın İçişleri Bakanlığı'na vermeye hazırlanıyor. Partiya Azadiya Kürdistan (Kürdistan Özgürlük Partisi-PAK) adıyla kurulan parti ilk "ayrılıkçı" parti olma özelliğini taşıyor. PAK'ın kurucuları arasında bulunan Vahit Aba, "Kürtlerin devletleşmesini savunuyoruz. Parti programında devletleşme hakkını ön plana çıkarıyoruz" dedi.

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre Güneydoğu'da Kürt orjinli HDP, DBP ve HÜDAPAR'ın yanı sıra doğrudan Kürtlere hitap eden siysi parti kurma çalışmaları ivme kazandı. Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi, bir süre önce kuruluşunu ilan etmişti. Kuruluş çalışmasını tamamlayan Partiya Azadiya Kürdistan (Kürdistan Özgürlük Partisi) da kuruluş dilekçesini yarın saat 11.30'da İçişleri Bakanlığı'na vererek tabela asacak. Genel Başkanlığını Mustafa Özçelik'in yapacağı bağımsızlık yanlısı PAK'ta, Vahit Aba ve Mehmet Salih Özgökçe gibi isimler parti kurucuları arasında yer alacak.

PAK kurucuları içinde yer alan Aba, yeni partiyi ve programını değerlendirirken, "Kürtlerin devletleşmesi gerekiyor. Partinin kuruluş programına da bunu koyduk. Ayrı özelliklerimizden biri bu. Devletleşme hakkını en fazla ön plana çıkartıyoruz. Diğer özgür ulusların sahip olduğu bütün haklara sahip olmalıyız. Mücadele yol yöntem ve açısından da sivil ittatsizliği önümüze koyduk. Parti programının başlangıcında 'Kürdistan hemen şimdi' ifadesi yer alıyor" dedi.

Aba, partinin merkezinin her ne kadar Ankara görülse de Diyarbakır merkezli çalışma yapacaklarını ifade etti. Aba, şöyle devam etti:

"Diyarbakır çalışmamızın genel merkezi olacak. Daha sonra bölge genelinde örgütleneceğiz. Yaklaşık 12 ilde parti bürolarımızı açacak pozisyondayız. Kendimizi herkese yakın bir o kadar da uzak görüyoruz. Yeni bir anlayışla ortaya çıktık. Kimseye alternatif, rakip, muhlif değil değiliz. Kendimizi anlatmaya çalışacağız. Hiç bir parti ve örgütle organik bağımız yok. Hepsine eşit yakınlık ve uzaklıktayız."